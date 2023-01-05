На пресс-конференции CES 2023 компания LG продемонстрировала новые возможности своего холодильника MoodUP, первоначально анонсированного в конце прошлого года. Это большой холодильник с несколькими различными панелями, которые могут менять цвет с помощью мобильного приложения. Верхние панели могут быть одного из 22 цветов, а нижние - одного из 19 различных оттенков.
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В холодильник даже встроен динамик Bluetooth, и если вы включите музыку, свет будет менять цвета в соответствии с песней. Оставьте дверцу открытой надолго, и световая панель на ней будет мигать, пока вы ее не закроете. Подойдите к холодильнику, и свет будет слегка мигать, приветствуя вас. И, пожалуй, самое интересное: если постучать по одной из панелей, она станет прозрачной, позволяя увидеть, что находится внутри.
О, и он может делать шарики льда с помощью системы LG "Craft Ice" для коктейлей.