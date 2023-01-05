Все функции приложения не прикасаясь к телефону

Компания JBL демонстрирует на выставке CES несколько моделей беспроводных наушников, но, пожалуй, самой интересной из них является Tour Pro 2. Этот комплект премиум-класса поставляется вместе с "умным" футляром, который имеет сенсорный дисплей на внешней стороне. Эта 1,45-дюймовая панель дает вам доступ к основным функциям приложения JBL One, включая режимы шумоподавления, предустановки эквалайзера, регуляторы громкости и треков. На дисплее также отображается информация о заряде батареи для каждого наушника и корпуса в отдельности, а также текущее время. Эти четыре элемента расположены в верхней части, а остальные инструменты доступны при пролистывании экранов.

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Дисплей включается, когда вы открываете кейс или касаетесь его, а затем разблокируется простым движением. Как и следовало ожидать, сенсорный экран автоматически отключается через несколько секунд, и JBL предусмотрела возможность настройки яркости и обоев. Еще одна функция чехла Tour Pro 2 - уведомления о сообщениях и социальных сетях, но на дисплее не отображается никакого текста. Он просто даст вам знать, что вас что-то ждет.

Несмотря на дополнительное энергопотребление, JBL все еще обещает время автономной работы до 8 часов при включенном шумоподавлении и до 10 при выключенном. Кроме того, чехол обеспечивает беспроводную зарядку, а функция быстрой зарядки позволит вам зарядить наушники на 4 часа прослушивания за 15 минут.

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JBL подчеркивает удобство Tour Pro 2 тем, что вам не придется смотреть на свой телефон. Конечно, вам все равно придется носить чехол с собой и находиться в радиусе действия Bluetooth вашего подключенного телефона или плеера.