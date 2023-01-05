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CES 2023: MSI представила обновлённые ноутбуки Raider и Stealth Studio
Ноутбук Raider получит панель подсветки Matrix, а Stealth Studio - новый корпус из магния и алюминия.
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На выставке CES 2023 компания MSI анонсировала обновления почти всех семейств выпускаемых ею ноутбуков, но самые крутые изменения произошли в новых линейках Raider GE и Stealth Studio.

Начиная с модели 2023 Raider GE78, вы не только получите более быстрые чипы Intel 13-го поколения и графический процессор Nvidia RTX 4090, но и новые IPS дисплеи с более высоким соотношением сторон 16:10. Благодаря обновленным компонентам MSI заявляет о серьезном скачке производительности: прирост в 45 и более процентов как для общих вычислений, так и для графики по сравнению с прошлогодними системами.

Вдобавок ко всему, MSI также обновила корпус Raider, оснастив его новой матричной системой подсветки, которая стала ярче и красочнее. MSI по-прежнему комплектует ноутбук огромным аккумулятором емкостью 99,9 Вт/ч (самый большой АКБ, который можно взять с собой в самолет). Также используется физический затвор веб-камеры и новый ИК-датчик, работающий с Windows Hello.

Кроме того имеется большой выбор портов, включая полноразмерный кардридер SD, один разъем Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Type-C (один из которых также поддерживает зарядку USB-PD) и один разъем USB 3.2 Type-A. Что касается клавиатуры, она оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши, созданной в сотрудничестве с Steelseries, и специальным переключателем MUX для быстрого переключения между интегрированной и дискретной графикой.

MSI разработала совершенно новые корпуса из магниево-алюминиевого сплава, поэтому они одновременно прочные и легкие. Затем MSI дополнила их двумя новыми красивыми цветами: чисто белым и звездно-голубым.

Внутри, в дополнение к процессору Intel 13-го поколения и графике NVIDIA 40-й серии, MSI добавила новые испарительные камеры, чтобы держать температуру под контролем. Между тем, как и Raider, новые Stealth Studios также оснащены аудиосистемой с шестью динамиками, дисплеями 16:10 и трекпадами, которые на 33% больше, чем раньше. И несмотря на их супертонкие размеры - толщина Stealth 14 studio составляет всего 9 мм - MSI все же нашла место для слота для карт памяти microSD, который отлично подходит для быстрой передачи фотографий или видео с камеры.

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Линейка Raider будет выпущена в середине февраля, а Stealth Studio появится через пару недель после этого.

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Су поднатужится и глядишь сможет нарастить свою долю рынка в дискретных видеокартах аж до целых 10% с текущих 8. Или даже того и гляди сможет превысить долю в 10%, чем черт не шутит.
В ближайшие пару лет AMD продолжит укреплять свои рыночные позиции
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