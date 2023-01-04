Компания MSI объявила на выставке CES о своей линейке игровых ноутбуков 2023 года, включающие новые комплектующие Intel и NVIDIA. Обновленные модели также имеют переработанное охлаждение, которое, по словам MSI, поможет увеличить производительность.
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Как и большинство новых игровых ноутбуков, представленных на этой неделе, обновленные модели MSI используют процессоры Intel Core 13-го поколения с графикой GeForce RTX 40. Кроме того, в новых моделях используется новейшая охлаждающая система компании, которая теперь разделена на общие, выделенные и эксклюзивные для VRAM трубки.
Серии Titan GT и Raider GE - это наиболее требовательные модели, использующие Intel i9-13980HX с технологией MSU Overboost, которая позволяет довести энергопотребление процессора и графики до 250 Вт (или поддерживать частоту 5,2 ГГц на 8 P-ядрах). Titan GE также удивляет тем, что MSI описывает как "первый в мире 4K 144Hz Mini LED дисплей". 17,3-дюймовая панель может достигать впечатляющей пиковой яркости в 1000 нит с более чем 1000 локальными зонами затемнения. Дисплей Raider GE стоит на ступеньку ниже, но все равно предлагает достойное разрешение QHD+ при 240 Гц. Эта модель также имеет новое шасси с обновленной световой полосой.