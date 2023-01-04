В этом году на выставке CES ASUS представила обновленную версию своего ультрапортативного ноутбука Zenbook 14X OLED. Но в 2023 году, помимо обновленных характеристик, ASUS опробует новое керамическое покрытие крышки ноутбука.
реклама
Процесс, используемый для создания покрытия, называется PEO, или плазменное электролитическое окисление. Это позволяет ASUS создать легкое, но прочное покрытие, которое не только прочнее традиционного анодированного алюминия, но и более экологично, поскольку не требует использования сильных кислот и тяжелых металлов при производстве.
На ощупь керамическая отделка Zenbook 14X кажется великолепной. Оно напоминает магниевое, которое Microsoft использовала в старых Surfaces, за исключением того, что оно еще более гладкое и лучше противостоит отпечаткам пальцев. Недостатком является то, что поскольку ASUS впервые использует этот процесс, керамическое покрытие доступно только в одном цвете: песчаник. С другой стороны, если вы хотите что-то более традиционное, есть также более дешевая модель с алюминиевым покрытием в цвете Inkwell gray.
Другие обновления Zenbook 14X включают немного больший 14,5-дюймовый сенсорный OLED-экран, более высокую частоту обновления 120 Гц и более высокое соотношение сторон 16:10. И, конечно, производительность также повысилась благодаря новым процессорам Intel 13-го поколения, поддержке до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и даже опциональному GPU RTX 3050 от NVIDIA. ASUS также добавляет более быструю связь Wi-Fi 6E и более емкую батарею на 70 Вт/ч.
Набор портов также выглядит солидно: два разъема Thunderbolt 4. Что касается видеозвонков, то здесь имеется новая веб-камера Full HD (по сравнению с 720p в прошлогодней модели) с поддержкой windows hello и двумя микрофонами с шумоподавлением, так что вы должны выглядеть и звучать лучше во время встреч.
В целом, благодаря новому керамическому покрытию, чуть большему дисплею и обновленным компонентам, Zenbook 14X становится довольно хорошо оснащенным и стильным ноутбуком. Вес ноутбука чуть меньше 2х килограммов. ASUS еще не объявила цены на Zenbook 14X OLED, хотя он должен поступить в продажу во втором квартале 2023 года.