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CES 2023: ASUS представила керамический OLED ноутбук Zenbook 14X
Дополнительное покрытие обещает быть более прочным и устойчивым к отпечаткам пальцев, а чипы Intel 13-го поколения должны обеспечить более высокую производительность.
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Источник: Sam Rutherford/Engadget В этом году на выставке CES ASUS представила обновленную версию своего ультрапортативного ноутбука Zenbook 14X OLED. Но в 2023 году, помимо обновленных характеристик, ASUS опробует новое керамическое покрытие крышки ноутбука.

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Процесс, используемый для создания покрытия, называется PEO, или плазменное электролитическое окисление. Это позволяет ASUS создать легкое, но прочное покрытие, которое не только прочнее традиционного анодированного алюминия, но и более экологично, поскольку не требует использования сильных кислот и тяжелых металлов при производстве.

На ощупь керамическая отделка Zenbook 14X кажется великолепной. Оно напоминает магниевое, которое Microsoft использовала в старых Surfaces, за исключением того, что оно еще более гладкое и лучше противостоит отпечаткам пальцев. Недостатком является то, что поскольку ASUS впервые использует этот процесс, керамическое покрытие доступно только в одном цвете: песчаник. С другой стороны, если вы хотите что-то более традиционное, есть также более дешевая модель с алюминиевым покрытием в цвете Inkwell gray.Источник: Sam Rutherford/Engadget

Другие обновления Zenbook 14X включают немного больший 14,5-дюймовый сенсорный OLED-экран, более высокую частоту обновления 120 Гц и более высокое соотношение сторон 16:10. И, конечно, производительность также повысилась благодаря новым процессорам Intel 13-го поколения, поддержке до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и даже опциональному GPU RTX 3050 от NVIDIA. ASUS также добавляет более быструю связь Wi-Fi 6E и более емкую батарею на 70 Вт/ч.

Набор портов также выглядит солидно: два разъема Thunderbolt 4. Что касается видеозвонков, то здесь имеется новая веб-камера Full HD (по сравнению с 720p в прошлогодней модели) с поддержкой windows hello и двумя микрофонами с шумоподавлением, так что вы должны выглядеть и звучать лучше во время встреч.

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В целом, благодаря новому керамическому покрытию, чуть большему дисплею и обновленным компонентам, Zenbook 14X становится довольно хорошо оснащенным и стильным ноутбуком. Вес ноутбука чуть меньше 2х килограммов. ASUS еще не объявила цены на Zenbook 14X OLED, хотя он должен поступить в продажу во втором квартале 2023 года.

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