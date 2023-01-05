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Монитор Mucai N240 QHD/165Hz 24″ покупался мной в ноябре на площадке AliExpress за 13500 рублей.

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На данный момент цена варьируется в диапазоне 15-17 тысяч рублей в зависимости от курса и распродаж.

Производитель обещает дисплей уровня E-Sports, частоту 165 Герц и время отклика 1 мс.

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Что касается альтернативы в России, то на 04.01.2023 в популярных магазинах я смог найти только такие модели:

Да, все они 27 дюймов, но по фильтру мониторов 24" в наличии не осталось.

Характеристики, комплект поставки и цена

Модель Mucai N240 Тип матрицы IPS Диагональ 24 дюйма Соотношение сторон 16:9 Разрешение 2560x1440p Яркость (максимальная) 350 cd/m Контрастность 1000:1 Углы обзора 178x178 Время отклика 1 мс (по заверениям производителя) Интерфейсы Display port/ HDMI/ Type-C/ mini jack 3.5mm/ питание Масса 2.9 кг Потребляемая мощность до 48 Вт (12В / 4А) Комплект поставки Монитор, подставка, кабель HDMI, адаптер питания, краткое руководство Цена 15000-17000 в зависимости от курса и распродаж

Внешний вид

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Монитор приехал в скромной и лаконичной упаковке из картона. Внутри коробки используются крупные вставки из пенопласта. Сверху коробки имеется крепкая пластиковая ручка для переноски.

Внешняя поверхность матрицы полуматовая со слабовыраженной зеркальностью. Экран выглядит как единая поверхность, ширина нижней рамки - 15 мм, верхней и боковых - по 5 мм, но пластик занимает только около 1 мм, остальные 4 мм это именно чёрная область экрана. Окантовка экрана изготовлена из черного пластика с матовой поверхностью, снизу белой краской нанесён логотип производителя. Подставка под монитор также черная пластиковые и матовая, с мягкими вставками для лучшей цепкости. Крепление монитора металлическое.Следы от пальцев остаются, но легко убираются тряпочкой из микрофибры.

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На нижнем торце у правого края расположены кнопки управления монитором и индикатор состояния.

Разъем питания и интерфейсы размещены в нише сзади. Подключать кабели удобно.

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Подставка позволяет отрегулировать положение монитора в пределах 15 градусов по вертикали. По высоте регулировка отсутствует. Сам механизм регулировки довольно тугой, создаётся ощущение, что сломаешь монитор пополам. Монитор на подставке стоит устойчиво.

Меню, локализация, управление

Сразу сделаю замечание. У монитора довольно тугие кнопки управления, и, если Вы не знаете сразу что и где находится в этом меню, то можно хорошенько прокачать свои пальцы.

Всё меню изначально было на русском языке, но если у вас стоит другой, то можно поменять в настройках. В меню можно изменять настройки яркости, контрастности, гаммы, цветовой температуры, устанавливать свои пресеты или выбирать из уже существующих профилей, таких как Игра, Фильм, Текст, Интернет или Стандартный.

Качество изображения

Сразу скажу, что спектрофотометра и другого специального измерительного оборудования у меня нет, так что буду оценивать только свой пользовательский опыт, благо есть с чем сравнивать. В использовании были мониторы с TN, VA, IPS матрицами от Samsung, LG, Acer, Asus и MSI (в том числе MSI Optix G273QF 2K/165Hz за 27к рублей) и OLED дисплей iPhone 13 (ну а почему бы и нет, чисто для сравнения).

Начну с минусов. Сразу при включении монитора я был неприятно удивлён тем, насколько передо мной тусклая, с искажёными цветами картинка. Покопавшись в меню, удалось добиться более менее хорошей цветопередачи, однако никаких 350 Кд/м яркости не было и близко.

Монитор изначально сильно клонит изображение в синий цвет. Калибруя по соседниму монитору и экрану айфона с выключенным trueTone удалось вывести картинку на приемлимый уровень. Для этого в настройках пришлось понизить синий цвет до 82%, а зелёный до 95%, также включить фильтр синего на 40% (там же, в меню монитора).

Теперь перейдём к частоте обновления. Как и заявлено производителем монитор выдаёт 165 (а точнее 164.69) Герц из коробки. UFO тест также проходит без проблем.

Что касаемо гостинга (Ghosting) и времени отклика матрицы - проведя замедленную съёмку в 240 к/с и сравнив соседние кадры, могу сказать следующее: полная смена изображения происходит менее чем за 2 кадра (<8.3 мс), но дольше, чем за 1 (здесь я говорю именно о кадрах камеры, а не монитора). На соседних кадрах вы можете видеть эффект гостинга (Ghosting). Проанализировав более 100 кадров, мне не удалось найти ни одного, где гостинг бы отсутствовал при 165Hz. Да, на многих кадрах он практически незаметен, но тем не менее мы не можем говорить, что матрица успевает полностью поменять яркость точек с белого на чёрный быстрее 4,16 мс (1/240 c), хоть и близка к этому.

Хоть данный способ тестирования и выглядит довольно кустарно, тем не менее он позволяет оценить реальную задержку переключения цветов. И она находится в диапазоне 4-8 мс.

Общее впечатление

Монитор тестировался на протяжении месяца. Mucai N240 QHD/165Hz 24″ имеет незамысловатый, но лаконичный дизайн. Порадовало присутствие разъёмов Display port, HDMI, Type-C и mini jack 3.5 мм. Не порадовала отвратительная настройка "из коробки", но всё же, потратив 20 минут времени, можно получить красивое и относительно точное по цветопередаче изображение. Яркости хватает, но до обещанных 350 cd/m далеко. Глаза начинают уставать примерно после 4х часов непрерывной игры. Здесь стоит неплохая ЖК матрица, углы обзора соответствуют заявленным.

Засветы также присутствуют, но не критичные. В данном случае точки засвета находятся на правой половине экрана у верхней и нижней рамок.

Монитор, как и его комплектный блок питания заметно нагреваются во время работы. После длительной игровой сессии на максимальной яркости блок питания нагрелся до 42 градусов, боковины монитора до 44 (измерено ИК-термометром), температура в комнате 25 градусов.

Достоинства:

Набор интерфейсов вывода изображения + mini jack

С оговорками неплохая матрица

Большие углы обзора

Низкая цена

Честные 165 Hz

Недостатки:

Отвратительная настройка "из коробки"

В комплекте поставки не было кабеля Display port

Нагрев боковых частей монитора при длительном использовании

Имеются небольшие засветы на чёрном фоне

Личная оценка по соотношению цена/качество - 7.5/10.

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