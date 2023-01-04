ROG Rapture GT-BE98 обещает скорость до 25 Гбит/с

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

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Маршрутизатор оснащен четырехъядерным процессором 2,6 ГГц, 2 ГБ памяти DDR4, 256 МБ флеш-памяти и поддерживает четырехдиапазонный режим 2,4 ГГц + двойной 5 ГГц + 6 ГГц.

Маршрутизатор использует весь потенциал WiFi 7 с поддержкой каналов в диапазоне 6 ГГц, Asus заявляет о скорости на 160% выше, чем у его предшественника. Кроме того, благодаря модуляции 4K QAM, которая позволяет вместить больше данных в поток, пиковая скорость передачи данных может быть увеличена на 20%, обеспечивая скорость до 25 000 Мбит/с (25 Гбит/с).

ROG Rapture GT-BE98 также поддерживает Multi-Link Operation (MLO) и Multi-RU (Puncturing) для обеспечения более эффективного и надежного беспроводного подключения.

В частности, Multi-Link Operation передает данные одновременно в разных диапазонах и каналах для увеличения пропускной способности устройства, снижения задержек и повышения надежности, а Multi-RU (Puncturing) разделяет широкую полосу пропускания канала на более мелкие блоки, что позволяет Puncturing устранить помехи в оставшейся полосе пропускания и повысить эффективность.

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ROG Rapture GT-BE98 оснащен одним портом WAN/LAN 10 Гбит/с и двумя портами LAN 10 Гбит/с, а также четырьмя портами Gigabit LAN, одним USB 3.0, одним USB 2.0 и другими. Кроме того, для геймеров, живущих в больших домах, маршрутизатор оснащен эксклюзивной технологией ASUS RangeBoost Plus, которая улучшает дальность сигнала и общее покрытие.