Представлено многообразие моделей от 50 до 140 дюймов.

На выставке CES 2023 компания объявила, что будет предлагать 50-, 63-, 76-, 89-, 101-, 114- и 140-дюймовые модели MicroLED, значительно расширяя возможности выбора для потребителей. Samsung не предоставил информацию о ценах и доступности расширенной линейки, но компания заявляет, что новые модели являются самыми доступными MicroLED-телевизорами на сегодняшний день.

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Samsung утверждает, что линейка MicroLED установит стандарт качества изображения в 2023 году. И, судя по характеристикам 76-дюймовой модели, это не пустая болтовня компании. Дисплей имеет переменную частоту обновления 240 Гц и время отклика 2 наносекунды. Он также предлагает 20-битную детализацию черного цвета для "интенсивной" контрастности.

Samsung также обещает обновления для своих телевизоров Neo QLED, начиная с нового флагмана линейки. Модель QN900C оснащена панелью 8K Quantum MiniLED с подсветкой, способной достичь максимальной яркости в 4 000 нит. Как и в телевизорах Samsung 2022 Neo QLED, в QN900C используется 14-битная подсветка. Однако телевизор предлагает еще более высокую контрастность благодаря усовершенствованию, внесенному компанией в программное обеспечение 8K Real Depth Enhancer Pro. Samsung также обещает улучшение качества изображения при просмотре старых фильмов и телепередач благодаря новому алгоритму Auto HDR Remastering, который может автоматически применять эффекты HDR к контенту со стандартным динамическим диапазоном.

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Для тех, кто предпочитает телевизор с разрешением 4K, есть также модель QN935C. Новый 4K-флагман Samsung оснащен переработанной платой питания, которая устраняет необходимость во внешней соединительной коробке и позволяет сделать рамку толщиной менее 20 мм. QN935C также оснащен динамиками верхнего расположения, что позволяет ему воспроизводить звук Dolby Atmos без специального саундбара.