Компания Tesla получила еще один удар после того, как регуляторный орган Южной Кореи заявил, что оштрафует компанию на 2,24 миллиона долларов за то, что она не сообщила о сокращении дальности хода своих электромобилей

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Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) указала, что величина запаса хода электромобилей Tesla в холодную погоду понижается на 50% по сравнению с заявленным компанией в Интернете.

Антимонопольное ведомство утверждает, что Tesla преувеличила дальность хода своих автомобилей на одном заряде. KFTC заявила, что Tesla делала это на своем южнокорейском сайте в период с середины 2019 года по настоящее время. Исследования показали, что дальность хода всех электромобилей может значительно сократиться в более холодную погоду, в основном потому, что АКБ, используемая для питания этих автомобилей, также тратит энергию для нагрева воздух в салоне и подогрева сидений и стёкол.

Местная группа потребителей заявила в 2021 году, что в холодную погоду дальность хода большинства электромобилей снижается на 40 процентов, а наибольшее падение наблюдается у электрических автомобилей Tesla.

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Хотя штраф относительно небольшой, это еще одна плохая новость для Tesla. В понедельник компания сообщила, что в последние три месяца 2022 года она установила новый квартальный рекорд по поставкам электромобилей - более 405 000 (рост почти на 97 000 по сравнению с годом ранее). Однако аналитики ожидали, что в прошлом квартале Tesla поставит 418 000 электромобилей. К 10:30 утра во вторник акции Tesla упали более чем на 10 процентов по сравнению с понедельником. За последние 12 месяцев цена акций компании упала на 72 процента.