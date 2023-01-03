Samsung запустил свою линейку QD-OLED телевизоров в прошлом году. Сегодня она представила её улучшение.

QD-OLED телевизоры Samsung 2023 года будут достигать пиковой яркости до 2 000 нит

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Компания также предлагает более крупную 77-дюймовую модель QD-OLED.

Samsung запустил свою линейку QD-OLED телевизоров в прошлом году на выставке CES, обещая более высокую яркость, чем у других OLED телевизоров, в частности, у своего заклятого конкурента LG.

Однако тогда она была лишь немного ярче, чем OLED-телевизоры LG, а вчера LG представила линейку OLED-телевизоров 2023 года с увеличенной на 70 процентов яркостью и пиковым уровнем, который, как сообщается, достигает около 1 800 нит.

Теперь Samsung Display объявила, что ее линейка QD-OLED телевизоров 2023 года будет иметь пиковую яркость до 2 000 нит, что, возможно, опередит LG и приблизится к телевизорам Mini-LED. Это осуществимо благодаря новой QD-OLED панели, в которой используется новый материал OLED "HyperEfficient EL" и искусственный интеллект Samsung IntelliSense AI. По словам Samsung Display, телевизоры также будут более энергоэффективными и обеспечат более точную цветопередачу.

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Новые телевизоры также будут доступны в более широком диапазоне размеров. Если модель 2022 S95B выпускалась только с диагональю 55 и 65 дюймов, то в этом году можно будет приобрести телевизоры с диагональю 49, 55, 65 и 77 дюймов. Компания не объявила другие характеристики, но вы можете ожидать ОС Tizen, HDR10+, а также Bixby, Alexa и SmartThings. Цена и доступность также не были раскрыты, но мы должны узнать больше на выставке CES 2023 в ближайшие дни.