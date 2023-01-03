Он превращается из 10,5-дюймового экрана 4:3 в широкий 12,4-дюймовый с соотношением сторон 16:10.
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В прошлом году на выставке CES компания Samsung складывала свои дисплеи практически всеми возможными способами, но в этом году она сочетает этот прием с другим - сдвиганием. Мобильный OLED-экран Flex Hybrid, дебютирующий на выставке CES 2023, может складываться с одной стороны и выдвигаться с другой, меняя при этом размер и соотношение сторон.
Начиная с относительно компактной ширины 4,2 дюйма, он может раскладываться до 10,5-дюймового дисплея с соотношением сторон 4:3, подходящего для продуктивной работы. Затем можно выдвинуть правую сторону, чтобы создать 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. Это сделает его хорошо подходящим для развлечений или создания контента, особенно учитывая превосходное качество изображения, обеспечиваемое технологией OLED-дисплеев.
Дополнительные два дюйма экрана, по-видимому, выдвигаются из-под правой стороны устройства, судя по дополнительной толщине на этой стороне дисплея. Объединенная технология может позволить вам носить 12,4-дюймовый OLED-планшет с соотношением сторон 16:10 в кармане пиджака - идеальное решение для развлечений или работы на ходу.
Два других дисплея Samsung дебютируют на выставке CES 2023. Flex Slidable Solo расширяется с 14-дюймовой OLED-панели до более широкого 17,3-дюймового дисплея путем раздвижения с одной стороны. А Flex Slidable Duet OLED раздвигается с двух сторон. Обе панели были представлены на мероприятии Intel Innovation 2022 в сентябре, но до сих пор не демонстрировались публично.