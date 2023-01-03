Снова владельцам яблочной техники приходится раскошелится, ведь Apple повысила стоимость замены АКБ.

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Замена аккумуляторной батареи на iPhone и других продуктах Эпл, у которых истек срок гарантии, скоро станет намного дороже. Как отметили на портале 9to5mac, Apple объявила о повышении цен. "Текущая стоимость гарантийного обслуживания аккумулятора сохранится до конца февраля 2023 года. А уже с 1 марта 2023 года плата за замену аккумулятора станет выше на 20$ (около 1400 рублей) для всех моделей iPhone", - говорится в еле заметном уведомлении на странице компании. В настоящее время Apple берёт 69$ (5000 рублей) за замену АКБ в новых поколениях iPhone (iPhone X и новее). Стоимость замены АКБ для старых моделей (iPhone SE и iPhone 8 и более ранних) составляет 49 долларов (около 3600 рублей). Кроме айфонов замена АКБ подорожала и для остальных устройств яблочной компании.

В России же стоимость замены аккумулятора составляет примерно 2500 рублей за iPhone X, 3500 рублей за iPhone 11/11 pro, 5000 рублей за iPhone 12/12 mini/12 pro, 6000 рублей за 13/13 mini, 7000 рублей за 13 pro и 9000 рублей за 13 pro max за оригинальный аккумулятор. Конечно, можно слегка сэкономить поставив аналоги. Они несколько дешевле, но и гарантию качества по ним дать сложнее, здесь стоит опираться на отзывы и удачу. Часто бюджетные варианты либо показывают неверный процент заряда, либо неспособны заряжаться так же быстро.