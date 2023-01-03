Смотреть порно в Луизиане стало намного сложнее – если только вы не против предоставить свои водительские права или удостоверение личности государственного образца для доступа к порносайтам.
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Это произошло благодаря недавно принятому закону, который требует подтверждения возраста для любого веб-сайта, содержащего 33,3 процента или более порнографических материалов (отступление: мы видим здесь большие возможности для сайтов, содержащих только 33,2 процента порнографических материалов).
Принцип работы заключается в том, что порносайты проверяют возраст посетителя с помощью приложения под названием LA Wallet, для которого требуется удостоверение личности штата Луизиана или водительские права. Одно дело видеть это на бумаге, и совсем другое - испытать это на себе, когда на самом деле пытаешься получить доступ, скажем, к Pornhub. Пользователь Twitter Public Defending записал процесс на видео и вставил его в свой твит.
Благо, россиянам эти нововведения не грозят ;)