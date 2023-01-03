Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
Прошло уже почти 5 месяцев с того времени, как я приобрёл данный SSD (10 августа 2022) и мне есть о чём рассказать.
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Покупался SSD на площадке AliExpress. На момент покупки он стоил 11450 рублей за версию на 2Тб, сейчас цена находится в районе 12 тысяч рублей за тот же объём, что почти вдвое дешевле, чем его брат по характеристикам samsung 980pro.
Ни в коем случае не говорю о том, что это замена самсунгу по надёжности и так далее, но это очень достойный SSD за свою цену.
Поставляется Netac NV7000 сразу с установленным на него радиатором, высотой 6мм, так как все SSD на PCIe4.0 очень горячие.
Существует 2 версии данного диска: на контроллере Phison E18 и на контроллере Innogrit IG5236. Сейчас производитель стал ставить последнюю, но она не сильно хуже.
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В NV7000 используется 128-слойные кристаллы памяти TLC 3D NAND ёмкостью по 512 Гбит китайского производства. Кроме флэш-памяти на плате Netac NV7000 имеются микросхемы DDR4 SDRAM ёмкостью по 512 Мбайт, используемые контроллером в качестве оперативной памяти, в версии на 2Тб их 4 штуки.
Тесты и температура
Производитель указывает в характеристиках максимальную устойчивую скорость последовательного чтения 7200 Мбайт/с, Макс. устойчивая скорость последовательной записи 6800 Мбайт/с. Ресурс записи заявлен в 1400 Тб. Мой SSD на данный момент исписал уже 1.5Тб, скрин прилагаю.
Итак, приступим к тестам.
Вот такие скорости выдаёт наш товарищ, при том, что он уже заполнен на 157Гб.
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Что ж, производитель не обманул и действительно SSD отрабатывает заявленные характеристики. У самсунга, между прочем, циферки поменьше (скрин снизу, смотрите на 1 и 4 строку).
А вот по температурам производитель решил схитрить и выставил программно 54 градуса. Так что настоящую температуру мы не узнаем.
Касаемо быстродействия в других задачах:
- Загрузка Windows 10 - 10.7 секунд
- Загрузка Marvel's Spider-Man Remastered от запуска игры с ярлыка до загрузки локации - 35 секунд
- Загрузка Red Dead Redemption 2 от запуска игры с ярлыка до загрузки уровня - 1мин 25 секунд
- Загрузка Battlefield 4 "Операция Взаперти" 20 секунд
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Как бы там ни было, считаю, что за эти деньги SSD полностью себя оправдывает. Однако, заказывая электронику из Китая всегда помните о рисках)
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