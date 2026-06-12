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Подаренный Трампу Катаром президентский борт окрасили в белый, красный и синий цвета
Катарский самолет Boeing 747-8i, подаренный Соединенным Штатам для использования в качестве временного борта номер один, теперь окрашен в бело-красно-синие цвета
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Самолет президента, получивший название VC-25B Bridge, проходит финальную «государственную доработку», сообщил в среду изданию Military Times представитель ВВС США. На этой неделе в социальных сетях распространилась фотография самолета с новой окраской. Снимок сделал авиационный фотограф Трэвис Гормли в субботу и опубликовал его на следующий день.

Художественное изображение новой окраски президентского самолета

Вызвавший споры подарок от Катара был преподнесен в мае 2025 года после того, как президент Дональд Трамп выразил недовольство задержками с поставкой двух новых самолетов VC-25B компанией Boeing. Замену нынешнего президентского самолета Air Force One изначально планировали провести в 2024 году, но теперь ожидается, что это произойдет в 2028 году.

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Снимок — TGhormley Photography (@SkunkChaser25)

В начале мая ВВС США сообщили обновленную информацию о самолете Bridge, заявив, что он прошел летные испытания и готов к передаче в Президентскую авиационную группу летом этого года. В службе не уточнили, когда президент начнет летать на этом самолете. Пресс-секретарь отказался комментировать, какие именно доработки вносятся в самолет. Чтобы сделать самолет пригодным для президента, его необходимо оснастить усиленной системой защиты с контрмерами, шифрованной связью и другими возможностями. В настоящее время Дональд Трамп летает на модификации Boeing 747 — VC-25A

#сша #boeing #борт номер один
Источник: defensenews.com
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