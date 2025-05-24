В истории танкостроения найдется немного систем, окруженных таким количеством мифов, как комплекс оптико-электронного подавления (КОЭП) «Штора». Эти два загадочных инфракрасных прожектора, установленные по бокам орудийной башни Т-90 и получившие прозвище «красные глаза», десятилетиями будоражили воображение любителей бронетехники. Но что на самом деле скрывается за их рубиновым свечением на фотографиях?

Рождение системы

Разработка «Шторы» началась в разгар холодной войны, когда на поле боя появилось новое поколение высокоточных противотанковых средств. Советские конструкторы понимали: классическая броня уже не может гарантировать защиту от управляемых ракет. Ответом стал комплекс, принятый на вооружение в 1988 году и ставший своеобразным технологическим щитом для танков Т-80У и Т-90.

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Любопытно, что изначально система создавалась как временное решение – своеобразный «пластырь» на рану, пока не появятся более совершенные средства защиты. Но, как это часто бывает с удачными разработками, «временное» решение прослужило десятилетия.

Анатомия комплекса

Вопреки расхожему мнению, «Штора» – это не просто два прожектора. Комплекс представляет собой сложный симбиоз нескольких подсистем. Детекторы лазерного излучения (грубые и точные), напоминающие небольшие грибки на башне, постоянно сканируют пространство, выискивая облучение от лазерных дальномеров и целеуказателей. Вычислительный блок анализирует угрозу, а система постановки дымовой завесы готова в любой момент окутать танк непроницаемой аэрозольной пеленой.

В описаниях обычно пишут, что «Штора» борется с лазерными дальномерами, ракетами с проводным, радиокомандным или лазерным наведением, а также снарядами с лазерной ГСН. Но это не значит, что все компоненты работают только вместе.

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Главными «звёздами» системы, безусловно, остаются те самые инфракрасные прожекторы ОТШУ-1-7. Их рубиновое свечение на фотографиях – вовсе не признак какой-то сверхтехнологии, а всего лишь артефакт цифровой съемки. В реальности человеческий глаз не видит их работы – они функционируют в инфракрасном диапазоне.

Развенчание мифов

В интернете до сих пор гуляет множество заблуждений о «Шторе». Самый распространенный миф гласит, что эти прожекторы предназначены для ослепления лазерных головок самонаведения. На самом деле, против лазерных систем работает совершенно другая часть комплекса.

Прожекторы (ОТШУ-1-7) работают в инфракрасном диапазоне и не влияют на лазерные системы. Они не создают излучение, способное сбить с толку головки самонаведения (например, у старых «Хеллфайров» или «Мавериков»).

Также они бесполезны против ракет, управляемых по лазерному лучу (как в комплексе «Рефлекс»), потому что те ориентируются не на отражённый свет, а на сигнал от системы наведения.

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Настоящая защита от лазеров — это детекторы облучения и аэрозольные гранаты. Экипаж оповещается о лазерном облучении и его направлении звуковой и световой индикацией, выбирается ближайшее к излучателю пусковое устройство и автоматически выстреливается дымовая граната.

Так для чего же тогда нужны те самые прожекторы?

Их задача – борьба с ракетами старого поколения, такими как советские "Фагот" и "Конкурс" или западные TOW и "Милан". Эти ПТУР используют любопытный принцип управления: оператор просто удерживает цель в прицеле, а система автоматически направляет ракету, ориентируясь на её хвостовой трассер.

Как это работает?

Трассер — в хвосте у ракеты стоит ИК-излучатель (лампа или пиротехнический элемент), который помогает системе наведения отслеживать полёт; Координатор ПТРК улавливает этот сигнал и корректирует траекторию, чтобы ракета летела точно в цель; Прожекторы «Шторы» создают мощный ИК-сигнал, похожий на излучение трассера, то есть реальное положение трассера подменяется положением прожектора.

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Когда ракета приближается, сигнал от её трассера слабеет, а от прожекторов остаётся сильным. Координатор ошибочно «хватает» ложный источник и либо даёт ракете неверные команды, либо вообще теряет управление. В результате снаряд улетает в сторону или резко уходит вверх.

То есть прожекторы создают мощные инфракрасные помехи, имитирующие сигнал ракетного трассера. Когда боеприпас приближается к танку, система наведения начинает путать настоящую ракету с ложным сигналом. В результате координатор выдаёт неверные команды.

Эффективность системы впечатляет: на дистанции 2-2,5 км она создает зону подавления шириной до 840 метров. Однако есть и ограничения – прожекторы защищают только в секторе своего действия, а современные ПТУР используют более сложные алгоритмы наведения, невосприимчивые к таким помехам.

Тактико-технические характеристики

ТШУ-1-7

Тип излучающего элемента: короткодуговая ксеноновая лампа

Длина волны излучения лампы: до 4,2 мкм

Длина волны излучения, пропускаемого фильтром (КС-19): 0,7-3,0 мкм

Сектор облучения по горизонтали: 20° (один осветитель)

Сектор облучения по вертикали: 4°

Индикаторы лазерного облучения ТШУ-1-1 (грубые головки)

Спектральный диапазон: 0,65... 1,55 мкм

Сектор обзора по горизонтали: 138°

Сектор обзора по вертикали: -5...+25°

Индикаторы лазерного облучения ТШУ-1-11 (точные головки)

Спектральный диапазон: 0,65... 1,55 мкм

Сектор обзора по горизонтали: 45°

Сектор обзора по вертикали: -5...+25°

Разрешение: 3,75°

Эволюция и перспективы

Интересно, что советские инженеры предвидели развитие противотанковых средств. В архивах сохранились проекты усовершенствованной «Шторы» с автоматической подстройкой под частоту сигнала ракеты и диодными излучателями, работающими в нескольких диапазонах. Некоторые разработки даже предусматривали скрытный режим работы, когда прожекторы включались только при приближении ракеты, чтобы не демаскировать танк.

Есть у прожекторов и ещё одна, менее очевидная функция. Их можно использовать для «ослепления» тепловизоров противника. КОЭП "Штора-1" в приборе ночного видения

Сегодня «Штора» уже не встречается на новых модификациях танков – её место заняли более современные системы. Но в условиях, когда на полях сражений до сих пор массово применяются старые ПТУР, этот комплекс продолжает оставаться грозной контрмерой. Его история – наглядный пример того, как простое на первый взгляд решение может оказаться гениальным в своей эффективности.

В конечном счёте, «красные глаза» советских танков – это не просто технологический артефакт, а символ целой эпохи в развитии средств защиты бронетехники. Они напоминают нам, что иногда самый надежный щит – это не толстая броня, а хитроумная система, способная переиграть нападающего на уровне самой идеи.