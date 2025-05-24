Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле

Разбираемся, от чего защищают «красные глаза» танков Т-80У и Т-90 и что такое комплекс оптико-электронного подавления «Штора-1»
[ ] для раздела Блоги
+
+

В истории танкостроения найдется немного систем, окруженных таким количеством мифов, как комплекс оптико-электронного подавления (КОЭП) «Штора». Эти два загадочных инфракрасных прожектора, установленные по бокам орудийной башни Т-90 и получившие прозвище «красные глаза», десятилетиями будоражили воображение любителей бронетехники. Но что на самом деле скрывается за их рубиновым свечением на фотографиях?

Рождение системы

Разработка «Шторы» началась в разгар холодной войны, когда на поле боя появилось новое поколение высокоточных противотанковых средств. Советские конструкторы понимали: классическая броня уже не может гарантировать защиту от управляемых ракет. Ответом стал комплекс, принятый на вооружение в 1988 году и ставший своеобразным технологическим щитом для танков Т-80У и Т-90.

реклама



Любопытно, что изначально система создавалась как временное решение – своеобразный «пластырь» на рану, пока не появятся более совершенные средства защиты. Но, как это часто бывает с удачными разработками, «временное» решение прослужило десятилетия.

Анатомия комплекса

Вопреки расхожему мнению, «Штора» – это не просто два прожектора. Комплекс представляет собой сложный симбиоз нескольких подсистем. Детекторы лазерного излучения (грубые и точные), напоминающие небольшие грибки на башне, постоянно сканируют пространство, выискивая облучение от лазерных дальномеров и целеуказателей. Вычислительный блок анализирует угрозу, а система постановки дымовой завесы готова в любой момент окутать танк непроницаемой аэрозольной пеленой.

В описаниях обычно пишут, что «Штора» борется с лазерными дальномерами, ракетами с проводным, радиокомандным или лазерным наведением, а также снарядами с лазерной ГСН. Но это не значит, что все компоненты работают только вместе.

реклама



Главными «звёздами» системы, безусловно, остаются те самые инфракрасные прожекторы ОТШУ-1-7. Их рубиновое свечение на фотографиях – вовсе не признак какой-то сверхтехнологии, а всего лишь артефакт цифровой съемки. В реальности человеческий глаз не видит их работы – они функционируют в инфракрасном диапазоне.

Развенчание мифов

В интернете до сих пор гуляет множество заблуждений о «Шторе». Самый распространенный миф гласит, что эти прожекторы предназначены для ослепления лазерных головок самонаведения. На самом деле, против лазерных систем работает совершенно другая часть комплекса.

Прожекторы (ОТШУ-1-7) работают в инфракрасном диапазоне и не влияют на лазерные системы. Они не создают излучение, способное сбить с толку головки самонаведения (например, у старых «Хеллфайров» или «Мавериков»).

Также они бесполезны против ракет, управляемых по лазерному лучу (как в комплексе «Рефлекс»), потому что те ориентируются не на отражённый свет, а на сигнал от системы наведения.

реклама



Настоящая защита от лазеров — это детекторы облучения и аэрозольные гранаты. Экипаж оповещается о лазерном облучении и его направлении звуковой и световой индикацией, выбирается ближайшее к излучателю пусковое устройство и автоматически выстреливается дымовая граната.

Так для чего же тогда нужны те самые прожекторы?

Их задача – борьба с ракетами старого поколения, такими как советские "Фагот" и "Конкурс" или западные TOW и "Милан". Эти ПТУР используют любопытный принцип управления: оператор просто удерживает цель в прицеле, а система автоматически направляет ракету, ориентируясь на её хвостовой трассер.

Как это работает?

  1. Трассер — в хвосте у ракеты стоит ИК-излучатель (лампа или пиротехнический элемент), который помогает системе наведения отслеживать полёт;
  2. Координатор ПТРК улавливает этот сигнал и корректирует траекторию, чтобы ракета летела точно в цель;
  3. Прожекторы «Шторы» создают мощный ИК-сигнал, похожий на излучение трассера, то есть реальное положение трассера подменяется положением прожектора.

реклама



Когда ракета приближается, сигнал от её трассера слабеет, а от прожекторов остаётся сильным. Координатор ошибочно «хватает» ложный источник и либо даёт ракете неверные команды, либо вообще теряет управление. В результате снаряд улетает в сторону или резко уходит вверх.

То есть прожекторы создают мощные инфракрасные помехи, имитирующие сигнал ракетного трассера. Когда боеприпас приближается к танку, система наведения начинает путать настоящую ракету с ложным сигналом. В результате координатор выдаёт неверные команды.

Эффективность системы впечатляет: на дистанции 2-2,5 км она создает зону подавления шириной до 840 метров. Однако есть и ограничения – прожекторы защищают только в секторе своего действия, а современные ПТУР используют более сложные алгоритмы наведения, невосприимчивые к таким помехам.

Тактико-технические характеристики

ТШУ-1-7

  • Тип излучающего элемента: короткодуговая ксеноновая лампа
  • Длина волны излучения лампы: до 4,2 мкм
  • Длина волны излучения, пропускаемого фильтром (КС-19): 0,7-3,0 мкм
  • Сектор облучения по горизонтали: 20° (один осветитель)
  • Сектор облучения по вертикали: 4°

Индикаторы лазерного облучения ТШУ-1-1 (грубые головки)

  • Спектральный диапазон: 0,65... 1,55 мкм
  • Сектор обзора по горизонтали: 138°
  • Сектор обзора по вертикали: -5...+25°

Индикаторы лазерного облучения ТШУ-1-11 (точные головки)

  • Спектральный диапазон: 0,65... 1,55 мкм
  • Сектор обзора по горизонтали: 45°
  • Сектор обзора по вертикали: -5...+25°
  • Разрешение: 3,75°

Эволюция и перспективы

Интересно, что советские инженеры предвидели развитие противотанковых средств. В архивах сохранились проекты усовершенствованной «Шторы» с автоматической подстройкой под частоту сигнала ракеты и диодными излучателями, работающими в нескольких диапазонах. Некоторые разработки даже предусматривали скрытный режим работы, когда прожекторы включались только при приближении ракеты, чтобы не демаскировать танк.

Есть у прожекторов и ещё одна, менее очевидная функция. Их можно использовать для «ослепления» тепловизоров противника.КОЭП "Штора-1" в приборе ночного видения

Сегодня «Штора» уже не встречается на новых модификациях танков – её место заняли более современные системы. Но в условиях, когда на полях сражений до сих пор массово применяются старые ПТУР, этот комплекс продолжает оставаться грозной контрмерой. Его история – наглядный пример того, как простое на первый взгляд решение может оказаться гениальным в своей эффективности.

В конечном счёте, «красные глаза» советских танков – это не просто технологический артефакт, а символ целой эпохи в развитии средств защиты бронетехники. Они напоминают нам, что иногда самый надежный щит – это не толстая броня, а хитроумная система, способная переиграть нападающего на уровне самой идеи.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

танки вооружение коэп красные прожекторы штора-1
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
15
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
6
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
3
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
9
МТЗ в начале июня впервые представит свой мощный трактор BELARUS 5425
3
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
ЕС восстановит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
+
Россия в апреле поставила в Китай алюминия на рекордную сумму
3
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
2
Новое производство АКП запустят в Московской области при поддержке Минпромторга
+
Мышь Pulsar Feinman F01 выпустят в фирменных цветах Noctua и со встроенным вентилятором
+
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+
В Общественной палате предложили запретить в России бытовой майнинг
3
MWM: Ракета Р-37М позволит ВКС РФ перехватывать эскадрильи самолётов противника и рои беспилотников
+
Poco F7 появился в базе NBTC, что указывает на скорое начало международных продаж
+
Жертвой ценовой войны в Китае стали некоторые дилеры крупнейшего автопроизводителя BYD
+

Популярные статьи

Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
6
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
3
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
3
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
+

Сейчас обсуждают

Mallory
17:39
Никогда не работал с freebsd и с jaild, но честно, не могу понять чем jaild концептуально отличается от того же докера.
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
dimkahon
17:34
Вернут памятники и русский? Мля, они даже Стругацких не упомянули в свое врея.
Авторы Mortal Kombat 1 объявили о завершении контентной поддержки проекта
Михаил Авраменко
17:30
Пусть уж сразу до 50% увеличивают, чего мелочиться?
В МВД предложили ввести тотальный запрет на выдачу кредитов
Виктор Кочергин
17:27
https://youtu.be/p_jw3L_kHWU?si=CJeQLOBbORjbI9yV Возможно для нового оружия, См ссылку.
Минобороны США планирует использовать гигантский транспортный самолёт WindRunner в военных целях
Thegoos' Am
17:27
RX - 160 Вт, RTX - 180 Вт
Radeon RX 9060 XT быстрее GeForce RTX 5060 Ti в среднем на 6 % и дешевле на $80
Андрей Голованов
17:25
Не надо гнать процессоры ryzen. Тонкий тех процесс приводит к деградации не только кристала с ядрами но и северного моста что тоже находится в процессорах ryzen am4. Почему дохнут am5 процессоры. Да п...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
E. S.
17:19
Напридумали рекламы то... Их ИИ типа вот так крут!
ИИ угрожал раскрыть данные инженеров в случае его отключения
REY_B_
17:19
Да уж DDR6 скоро выйдет, а DDR5 так и не взлетела. DDR — 1998 год. DDR2 — 2003 год. DDR3 — 2007 год. DDR4 — 2014 год. DDR5 — 2020 год. DDR5 — 2026??? З.Ы. Хорошо что хоть авторы начали писать про ско...
APNX представила на Computex 2025 два новых корпуса — V2 и V2-F с поддержкой BTF
swr5
17:16
Шутка конечно, извините. Тоже пытался найти, но нашел только это)).
МТЗ в начале июня впервые представит свой мощный трактор BELARUS 5425
REY_B_
17:12
Хуситы тапочками закидают. Авианосцы морально устарели. Проще несколько десятков ударных подводных лодок построить. Авианосцы же по одному не ходят. А цена АУГ зашкаливает за всё разумное
Новый французский авианосец вооружат устаревшими истребителями Rafale
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем