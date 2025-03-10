По мнению компании, покупатели премиальных моделей больше склонны к автомобилям с ДВС

Электродвигатели во многих отношениях намного лучше двигателей внутреннего сгорания. Они не так сильно греются и практически бесшумны, ими легко управлять с помощью электроники, и они почти мгновенно развивают огромный крутящий момент. Таким образом, электромобили выигрывают. За исключением, по-видимому, самых дорогих моделей.

Несмотря на то, что электродвигатели могут быть довольно мощными, люди, которые платят большие деньги за супер- и гиперкары, всё меньше заинтересованы в том, чтобы эти автомобили были электрическими. Настолько, что Maserati отказалась от полностью электрической версии MC20.

Оригинальный MC20 дебютировал в 2020 году. MC20 мог получил монокок из углеродного волокна и двигатель с очень продуманной технологией сгорания, позаимствованной у автомобилей Формулы-1.

Предполагалось, что за ним последует версия MC20 Folgore с электрическим двигателем. Однако, проведя исследование рынка, руководство Maserati пришло к выводу, что затраты на разработку MC20 Folgore не соответствуют количеству автомобилей, которые, по их мнению, будут проданы.

«Проект был остановлен из-за текущего прогноза недостаточного спроса на рынке суперспортивных автомобилей на электромобили», — сказано в заявлении Maserati.