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AnLesha
NVIDIA готовит самую мощную RTX 6000 - 24 064 ядра CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7
Новая видеокарта будет предназначена для профессиональной работы с ИИ и 3D

NVIDIA подготовила аналог видеокарты Titan для архитектруры Blackwell — графический процессор RTX PRO 6000 для "профессиональной визуализации и работы с ИИ". RTX PRO 6000 на базе чипа GB202 — это наиболее близкое к максимальному решение на архитектуре NVIDIA Blackwell, ориентированное на профессионалов. Конфигурация предлагает 24 064 ядра CUDA, это всего на 512 ядер меньше, чем полная конфигурация чипа GB202 с 24 576 ядрами. Недобор ядер связан с дефектами производства, но это самая мощная модель с наибольшим количеством ядер CUDA, которую Nvidia создала на базе GB202.

Для сравнения, RTX PRO 6000 Blackwell имеет на 2340 ядер больше, чем топовая GeForce RTX 5090 с 21 760 ядрами CUDA. Исходя из TGP 600 Вт, можно предположить, что новая RTX PRO 6000 должна работать на сниженных частотах, чтобы поддерживать TGP для своей массивной конфигурации ядер и памяти GDDR7, которая тоже потребляет энергию.

Новинка получит 96 ГБ памяти GDDR7 и технологию коррекции ошибок ECC, что подтверждает ориентированность на профессионалов в области 3D-рендеринга и разработки ИИ. Для охлаждения NVIDIA выбрала двухпроточный кулер, используемый в RTX 5090. Карта получит интерфейс PCIe 5.0 x16 и четыре разъёма DisplayPort 2.1, а также небольшую толщину - всего в два слота. Компания VideoCardz опубликовала фотографии новой видеокарты. Можно заметить, что цветовые акценты нового кулера более тёмные. Скорее всего NVIDIA официально представит новый графический процессор RTX PRO 6000 Blackwell на GTC 2025 17 марта.

#rtx pro 6000
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