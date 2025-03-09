Ice Universe заявил, что Galaxy S25 Edge будет весить 162 грамма, а толщина составит всего 5,84 мм.

В этом году Samsung намерена представить обновлённую складную гарнитуру XR, а сейчас появилась дополнительная информация о ультратонком смартфоне. С тех пор, как компания объявила о Galaxy S25 Edge на Galaxy Unpacked, а теперь и на MWC 2025, интерес к аппарату среди представителей технологического сообщества только растет.

Несмотря на то, что подробностей о том, чего ожидать от нового телефона, было мало, Samsung заверила пользователей, что тонкий форм-фактор не повлияет на автономность устройства.

В последнее время тонкие телефоны стали той категорией, в которой компании могут получить дополнительную прибыль. Современные смартфоны становятся толще и тяжелее из-за более продвинутых камер, большей емкости АКБ и попыток предложить больше аппаратных фишек. Чтобы привлечь новую аудиторию Apple и Samsung начали выпускать более компактные модели.

Несмотря на то, что слухи ходят уже довольно давно, известно о грядущем S25 Edge было немного. Известный инсайдер раскрыл вес нового тонкого телефона. Ice Universe заявил, что Galaxy S25 Edge будет весить 162 грамма, а толщина составит всего 5,84 мм.

"Подтверждён вес Galaxy S25 edge — 162 г, толщина 5,84 мм, а цена аналогична цене S25+. Если цена действительно будет такой же, что вы выберете: S25+ или S25 edge?" - написал ICE UNIVERSE (@UniverseIce) 7 марта 2025 г в аккаунте X(запрещена в РФ).

Источник также предполагает, что цена Galaxy S25 Edge будет такой же, как у S25 Plus, и составит около 999 долларов. Ожидается, что тонкий телефон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite и получит 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера может получить сенсор разрешением 200 Мп, а сверхширокоугольная — 50 Мп. Однако ради уменьшения габаритов корпуса в телефоне может быть установлена батарея меньшей ёмкости — 3900 мАч. Samsung официально анонсирует Galaxy S25 Edge в апреле, а продажи начнутся в мае. По мере приближения даты выпуска будут появляться новые подробности.