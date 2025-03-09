Издание отмечает, что смартфон переоценен.

Зарубежно издание GSMArena выпустило подробный обзор первого "бюджетного" телефона от Apple - iPhone 16e (где "e" - это economy?). В материале отмечается, что это надёжный смартфон. Он обладает аутентичным дизайном, который стал ещё более "чистым и классическим", чем когда-либо. Что касается цены, то новинка должна стоить менее 799 долларов/800 евро. В России цена начинается от 78 тысяч рублей.

Но, к сожалению, это не следующий iPhone SE и не преемник iPhone mini. Уже одно это могло бы оттолкнуть многих покупателей, которые ожидали новый мини-iPhone.

iPhone 16e, по сути представляет собой переработанный iPhone 13 с процессором от iPhone 16. Однако, даже обновление железа вряд ли поможет ему, особенно учитывая его стоимость.

Конечно, iPhone 16e оправдывает обещания компании: у него отличный дизайн, быстрая разблокировка по лицу, превосходная производительность, громкие стереодинамики, достойная камера и полноценная iOS, хоть смартфон и лишился поддержки MagSafe.

В издании не считают iPhone 16e выгодной покупкой независимо от региона, "если только вы не покупаете его для пожилого человека или ребёнка, которые не видят смысла во второй камере или более продвинутых функциях и предпочли бы iPhone с современным процессором, который прослужит им как можно дольше". В России альтернатив этому смартфону можно найти достаточно, и вряд ли кто-то будет готов отдать 80 тысяч рублей за такую модель от Apple. Особенно, когда в ту же цену можно приобрести базовую версию iPhone 15.