Зарубежный техно-ресурс GSMArena представил свой топ флагманов 2024 года по качеству звучания

GSMArena подвела итоги года в категории "лучшее аудио". Во флагманском эшелоне лучших мобильных динамиков по мнению портала царят iPhone. "iPhone 16 Pro Max обладает лучшими динамиками в своем классе, с чистым и полным звучанием треков и практически без искажений на высокой громкости. Кроме того, он намного громче своего младшего брата, 16 Pro", - утверждает издание.

iPhone 16 Plus имеет схожие настройки, но в конечном итоге 16 Pro Max оказался на первом месте благодаря чуть более чистому звучанию. Разницу можно услышать в основном в вокале и средних частотах.

Третье место разделили Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra. Эксперты портала так и не смогли решить, кто из них звучит лучше. С одной стороны, у Xiaomi Ultra более сбалансированный звук и, возможно, более приятный вокал, но с другой стороны, у S24 Ultra звук немного «теплее», с более выраженными басами.

Huawei Pura 70 Ultra получил почетное упоминание благодаря чистому и сбалансированному звучанию, несмотря на то, что он не очень громкий. Sony Xperia 1 VI также оказалася одним из лучших по звучанию флагманских смартфонов этого года, впечатляющий громкими и насыщенными басами.