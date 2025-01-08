Телевизоры от RCA способны работать при температуре воздуха от -30 до +50 градусов по Цельсию

Компания RCA анонсировала новую линейку ярких QLED-телевизоров, предназначенных для установки на открытом воздухе и сочетающихся с окружающей средой благодаря рамкам, выполненным в «духе дикой природы» и камуфляжном дизайне Mossy Oak. Они устойчивы к пыли и воде и работают при температуре от -30 до +50 гадусов по Цельсию.

Компания не объявила, когда будет доступна новая линейка телевизоров для использования на открытом воздухе. Когда они появятся, телевизоры будут доступны в четырёх размерах: 43-дюймовая модель за 3999 долларов, 55-дюймовая модель за 4999 долларов, 65-дюймовая модель за 5999 долларов и самая большая 75-дюймовая модель за 7999 долларов.

Почему 43-дюймовый телевизор RCA с квантовыми точками стоит почти четыре тысячи долларов, в то время как аналоги такого же размера можно найти менее чем за 300 долларов? Телевизор в вашей гостиной почти наверняка не имеет защиты по стандарту IP55. Телевизоры RCA оснащены устойчивым к царапинам алюминиевым корпусом, который не пропускает пыль и влагу. Производитель заявляет, что они выдержат полив из шланга или попадание капель дождя. Российская альтернатива :)

Среди других функций — яркость до 2000 нит, которая позволяет смотреть телевизор при ярком солнечном свете, поддержка Dolby Atmos и Google TV для доступа к различным приложениям для потокового вещания.