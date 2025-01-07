Компания COLORFUL представила первые три модели видеокарт RTX 50 своей флагманской линейки Vulcan

Компания Colorful, ведущий производитель компонентов для игровых ПК, ноутбуков и Hi-Fi аудио, сегодня анонсировала линейку новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX™ 50-й серии. Новые видеокарты iGame GeForce RTX™ 50-й серии представлены моделями Vulcan, Neptune, Advanced и Ultra W с обновлённым дизайном и улучшенным охлаждением.

"Увеличьте производительность с помощью NVIDIA DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и дайте волю творчеству с помощью NVIDIA Studio", - гласит рекламное заявление.

iGame GeForce RTX" 5080 Vulcan OC 16GB-V имеет металлическую верхнюю крышку, среднюю рамку и заднюю панель, отлитые под давлением, что обеспечивает максимальную жёсткость конструкции и защиту печатной платы.

Интеллектуальный ЖК-экран iGame 5-го поколения имеет новую механическую конструкцию, позволяющую устанавливать его в горизонтальном и вертикальном положениях. Панель имеет разрешение 800 × 216 пикселей. На экран можно вывести данные мониторинга ПК или поставить свою картинку или гифку.

Видеокарта также оснащена подсветкой ARGB. Подсветка ARGB и ЖК-дисплей iGame Smart LCD полностью настраиваются с помощью приложения iGame Center.

Базовая частота видеочипа составит 2 295 МГц, в то время, как "разогнанная" версия сможет поддерживать 2 617 МГц. Видеокарта имеет на борту 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR7 c пропускной способностью 960 Гб/с. По данным Nvidia, RTX 5080 будет примерно на 20% производительнее своего предшественника RTX 4080 в игровых сценариях без DLSS, и до 2х раз производительнее с применением апскейлера и генератора кадров.

Новая система охлаждения должна обеспечить максимальную производительность при интенсивных рабочих нагрузках. Серия Vulcan будет включать в себя модели RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.