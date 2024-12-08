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AnLesha
Бывший босс Blizzard назвал Marvel Rivals клоном Overwatch и даже сравнил Чёрную вдову с Widowmaker
Бывший президент Blizzard Майк Ибарра обрушился с критикой на Marvel Rivals, обвинив игру в том, что она является клоном Overwatch.

В удалённом твите, опубликованном 6-го декабря, президент Blizzard Майк Ибарра назвал командный PVP-шутер NetEase Games «Overwatch Marvel Rivals», добавив, что, как Light of Motiram от Tencent является «явной копией Horizon Zero Dawn», так и Marvel Rivals явно черпала вдохновение из командного PVP-шутера Blizzard, Overwatch.

Также он отметил, что "даже имя персонажа Black Widow в Marvel Rivals похоже на Widowmaker из Overwatch".

Однако прежде чем Йбарра удалил сообщение, к твиту была приложена заметка сообщества Marvel: "Наташа Романофф, она же Черная вдова, - герой Marvel, дебютировавший в комиксах в 1964 году, более чем за 50 лет до создания Overwatch и Widowmaker".

6 декабря 2024 года, состоялся полноценный релиз Marvel Rivals. Бодро стартовав в Steam, игра уже достигла пиковой отметки в 444 286 одновременных игроков на платформе Valve, и за выходные это число, вероятно, ещё больше увеличится.

Сама игра описывается как "захватывающий, быстро развивающийся, кооперативный игровой процесс", и в своём анонсе глава Marvel Games Джей Онг назвал её одним из "самых амбициозных проектов команды по разработке игр", в который разработчики "вложили всю душу".

#overwatch #marvel rivals
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Игра Marvel Rivals будет выпущена 6 декабря со всеми разблокированными героями и будет бесплатной
Marvel Rivals успешно стартовала с более чем 444 тысячами игроков в Steam
Blizzard анонсировала временный режим под названием Overwatch: Classic для Overwatch 2
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