Материнская плата ASRock Z890 Taichi OCF ставит один рекорд за другим

Источник: wccftechASRock Z890 Taichi OCF продолжает бить рекорды и, возможно, является первой материнской платой, способной разогнать память DDR5 до 10 000 МТ/с без необходимости использования жидкостного охлаждения.

Изначально ASRock была нацелена на достижение скорости памяти около 10 000 МТ/с с одноранговым модулем, но ей удалось покорить 12 527 МТ/с при разгоне. Хотя этот рекорд уже был побит модулем G.Skill от Splave, который разогнал его до 12666 MT/s, ASRock Z890 Taichi OCF только что установила ещё один рекорд.

Оверклокер Ник Ши (Nick Shih) из HKEPC Hardware успешно поставил мировой рекорд по разгону двух плашек памяти без использования СЖО. В то время как большинство рекордов по разгону памяти достигается с помощью одноранговых модулей, впервые двухранговая конфигурация памяти смогла преодолеть отметку в 10000 МТ/с.

Ник Ши не соврал. Новая материнская плата ASRock Z890 Taichi OCF может стабильно работать с DDR5-10133 при комнатной температуре, что действительно безумно.@ASRockInfo @AsrockJ

- HKEPC (@hkepcmedia) 6 декабря 2024 г.

Однако такая скорость была достигнута не с помощью охлаждения жидким азотом. Этого удалось добиться при комнатной температуре, даже не добавляя никакого специального охлаждения для планок памяти. Оверклокер использовал комплект памяти V-Color Manta XFinity RGB DDR5 - ту же самую память, которую многие известные оверклокеры недавно использовали для побития мировых рекордов на Z890 Taichi OCF.

При ручном разгоне комплект 2х 24 ГБ работает на частоте 5066 МГц или 10133 МТ/с, что является необычным результатом, поскольку даже многие одиночные модули не могут достичь скорости 10000 МТ/с, не говоря уже о том, чтобы превысить её.

Для разгона использовалась система, состоящая из Intel Core Ultra 9 285K с СЖО и памяти Xfinity RGB DDR5, которая была оборудована своими штатными радиаторами.

Скорее всего, с таким рекордом ASRock добавит в официальные спецификации скорость 10 000 MT/s+, сейчас она составляет 6800+ MT/s. Помимо разгона памяти Taichi OCF также отлично подходит для разгона процессора благодаря наличию 27-фазного VRM.