Появление новейшей гиперзвуковой системы на вооружении Беларуси ожидается во второй половине 2025 года

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о размещении на белорусской земле новейшего оружия, в том числе системы «Орешник». Решение о необходимости развёртывания БРСД «Орешник» на территории Беларуси было принято в ответ на действия США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

Вот некоторые официальные заявления сторон:

Вашингтон и Берлин: «США начнут развёртывание дальнобойного вооружения в Германии в 2026 году. Средства будут включать в себя SM-6, «Томагавк» и гиперзвуковое оружие, которое на данный момент только разрабатывается».

Пентагон: «Средства, размещаемые в Германии, являются "оборонительным потенциалом", как и многие другие, которые мы размещали по всему альянсу, на протяжении десятилетий».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: Этот шаг - очень серьёзная угроза для России, которая «примет продуманные, скоординированные и эффективные меры по сдерживанию НАТО».

Канцлер Германии Олаф Шольц: «Это очень хорошее решение, которое точно соответствует стратегии безопасности немецкого правительства. Это решение готовилось уже давно и не является сюрпризом для всех, кто занимается политикой безопасности и мира».

Министр обороны Германии Борис Писториус: Германии нужен долгосрочный план инвестиций в «соответствующие системы обороны дальнего радиуса действия» для защиты себя и Европы.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков: «Без нервов и эмоций мы будем давать, прежде всего, военный ответ на этот шаг, который является очередным звеном в цепи курса на эскалацию».

Владимир Путин заявил, что развёртывание «Орешника» в Беларуси может начаться после середины 2025 года.