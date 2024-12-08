По оценкам ГУР, Россия существенно нарастила производственные мощности для БРСД "Орешник"

Зарубежное военное издание Military Watch Magazine сообщает, что после первого боевого применения Россией баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» Главное управление разведки (ГУР) Украины обнародовало данные о возможностях российской промышленности по производству новой системы вооружения.

По оценкам, Россия способна производить до 25 ракет «Орешник» ежемесячно, что соответствует выпуску 300 ракет в год. Ракеты этого класса являются первыми в своём роде, разработанными в России с 1980-х годов, и сочетают дальность полёта до 4000 км и способность нести несколько боеголовок с независимым наведением на цель.

Почти одновременно с украинской оценкой президент России Владимир Путин сообщил 6 декабря, что Москва планирует поставить ракеты «Орешник» в соседнюю Беларусь, после того как белорусский президент Александр Лукашенко попросил об этом. Планы по развёртыванию за рубежом вскоре после презентации нового класса ракет стали ещё одним показателем масштабного производства.

Способность «Орешника» нести как ядерные, так и обычные боеголовки и поражать до шести независимых целей делает его весьма ценным средством против сил Западного блока по всей Европе, а также в глубине Тихого океана и Арктики.

Ожидается, что ценность этой системы как средства противодействия гораздо более крупным силам НАТО приведёт к тому, что Москва развернёт её в большом количестве. Тем не менее, остаётся значительная вероятность того, что увеличение производства ракет может произойти за счёт сокращения производства МБР, в первую очередь системы РС-24 «Ярс». Производство системы «Ярс» в 2010-х годах составляло в среднем менее 22 ракет в год, что делает достижение производства 300 ракет для её новых менее дальнобойных аналогов особенно значительным.