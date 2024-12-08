В США напряжены военным сотрудничеством РФ и Китая в арктическом регионе

В течение многих лет Арктика была заветной мечтой американских военных, а чиновники призывали США усилить финансирование быстро развивающегося региона. Теперь же, после того, как вооружённые силы России и Китая провели совместные учения у американского побережья, Пентагон заговорил о необходимости срочной ребалансировки сил.

В военном ведомстве США заявили, что Пекин всё чаще рассматривает Арктику как "область, которая будет способствовать укреплению могущества Китая". Опасения усилились и в связи с новостями о перемещении военных РФ в регионе. "Несмотря на то, что Россия приближается к третьему году СВО, она продолжает направлять военные и экономические ресурсы в регион - иногда вместе с Китаем", - заявили в Пентагоне.

Например, летом 2023 года в Беринговом проливе, стратегическом водном пути, разделяющем острова России и Аляски, прошли российско- китайские военные учения. Регулярные совместные патрулирования береговой зоны двух стран с тех пор усилили тревогу в Пентагоне.

Однако, Россия и Китай имеет не только военные притязания в регионе. У двух стран запланировано множество научных проектов в Арктике. Такие проекты могут в перспективе принести долгосрочную экономическую выгоду и одновременно поставить Китай на порог Америки, чего и боятся в Пентагоне.