По мнению миллиардера Илона Маска истребитель F-35, созданный по программе JSF (англ. Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель), морально устарел перед беспилотными технологиями.

Самый богатый человек в мире и ближайшее доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск считает, что F-35, один из самых современных американских стелс-истребителей, "дорогой, сложный и быстро устаревающий в эпоху беспилотников".

В своем твите глава SpaceX заявил: "F-35 был неудачен ещё на уровне технического задания, потому что от него требовалось "быть самолётом для всего сразу". Это превратило его в дорогостоящий и сложный проект. А пилотируемые истребители в любом случае устарели в эпоху беспилотников. Пилотов просто убьют".

"Тем временем некоторые идиоты всё ещё строят пилотируемые истребители, такие как F-35", - написал Маск в другом твите. Его твиты сопровождались видео, на котором большой рой беспилотников, предположительно китайских, в полёте выстраивает в небе различные узоры.

Эти высказывания отразились на котировках некоторых компаний, поскольку Илон Маск не только является самым богатым человеком с состоянием в 323 миллиарда долларов США по состоянию на декабрь 2024 года, но и руководит двумя ведущими технологическими компаниями - SpaceX и автомобильной компанией Tesla. Кроме того, Трамп выбрал Маска в качестве одного из руководителей Департамента эффективности правительства (DOGE) и сокращения федеральных расходов.

Взгляды Маска на программу F-35 вызывают потенциальную тревогу у оборонных компаний. Акции Lockheed Martin, крупнейшего оборонного подрядчика в мире и производителя F-35, после твита упали на 3 процента.