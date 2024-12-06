Интервью с командирами бывшего ЧВК "Вагнер" выйдет 9 декабря

"Ратибор" - один из основателей "Вагнера"Впервые после "марша справедливости", который прошёл летом 2023 года, командиры бывшей частной военной компании "Вагнер" появились в инфополе. Телеграмм-канал "Старше Эдды" анонсировал крупное "откровенное интервью" (ссылка в конце новости).

В коротком тизерном ролике, который длится около минуты, отметились командиры: Ратибор, Русич, Маркс, Кэп и Радимир. В глаза сразу бросается то, что почти все сотрудники бывшей ЧВК "Вагнер" надели парадную офицерскую форму Вооружённых Сил РФ, при чём разных видов войск.

В конце ролика Ратибор объявляет новый набор в "Легион Вагнера" - ранее не анонсированное подразделение, входящее в состав МО РФ, но имеющее в своих рядах командиров из числа "музыкантов". "Мы всех приглашаем присоединится к нам, присоединится к правильному делу, которое мы делаем".

Логотип лагеря "Вагнера"

Однако, правила приёма в "оркестр" изменились. Теперь для желающих присоединиться к "наиболее боеспособной армии" необходимо подписать контракт с Министерством обороны РФ. Подготовка бойцов будет осуществляться в подмосковной Истре.

Анонс интервью с командирами "Вагнера" [ссылка на видео]