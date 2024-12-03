Что это: секретная разработка, которая отправится на тесты в боевых условиях СВО или лишь макет.

В сети распространяется фотография, на которой запечатлена перевозка ранее не анонсированного бронетранспортёра на базе шасси БМП-3. Примечательно то, что экземпляр имеет дистанционно-управляемый (предположительно) боевой модуль неизвестного калибра.

Что это: долгожданный (ввиду большой проходимости гусянки в отличие от колёс) бронетранспортёр для перевозки пехоты, у которого убрали 100-мм пушку, или же экспериментальный образец, который может и вовсе не увидеть серийного производства - вопрос открытый.

Новая техника может существенно повысить живучесть перевозимого личного состава заменив собой высокоманёвренные и практически вездеходные "мотолыги" МТ-ЛБ, к недостаткам которых относится слабая броня. Бронированное гусеничное шасси от БМП-3 с дистанционно-управляемой пушкой способно исправить этот недостаток.

К слову, МТ-ЛБ эксплуатируются ещё с 1964 года и хорошо зарекомендовала себя как вездеходная легкобронированная (с противопульной защитой) машина для перевозки различных грузов, способная выполнять роль буксира. Однако это не боевая машина поддержки пехоты, проектировали её для других целей.