Конкурент для МиГ-41 - что известно о китайском космическом истребителе 6 поколения «Белый император»

На авиасалоне Zhuhai Airshow 2024 Китай показал, что совершил значительный скачок в развитии своего военно-космического потенциала, представив прототип истребителя шестого поколения Baidi B-Type, также известного как «Белый император».

Этот передовой истребитель является частью китайского проекта «Наньтянь», исследовательской инициативы по разработке авиационных технологий следующего поколения. Презентация этого самолёта подчеркивает стремление Китая оставаться на переднем крае аэрокосмических инноваций, что позволяет ему конкурировать с мировыми лидерами в этой области.

Проект «Наньтянь»

Проект «Наньтянь» - передовая китайская аэрокосмическая инициатива, включающая разработку концептуального истребителя шестого поколения, именуемого «Белым императором». Проект, курируемый государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC), призван расширить границы авиационных технологий.

Представленный в виде макета на авиасалоне в Чжухае, «Белый император» описывается как «интегрированный воздушно-космический истребитель» с потенциальными возможностями для работы в атмосфере Земли и за её пределами. Компьютерная модель истребителя Baidi B-Type

Белый Император

Особенности конструкции

Хотя многие детали остаются туманными из-за секретности проекта, изображения и макеты, представленные на авиасалоне в Чжухае, подчеркивают гладкий и одновременно угловатый дизайн, сочетающий скрытность с футуристическими элементами.

Начинка «Белого императора», как утверждается, включает в себя несколько передовых функций, которые должны отличать его от существующих самолётов.

Интегрированные воздушно-космические операции

Baidi B-Type описывается как «интегрированный истребитель „космос - воздух“», что указывает на его возможности действовать в атмосфере и ближнем космосе.

Потенциально истребитель сможет поражать спутники или другие орбитальные объекты. В его конструкции могут быть предусмотрены силовые установки и конструктивные особенности, подходящие для работы на предельных высотах, хотя эти возможности пока официально не подтверждены.

Технологии искусственного интеллекта

Утверждается, что «Белый император» - это самолёт двойного назначения, предназначенный для борьбы за превосходство в воздухе и выполнения ударных задач. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных указывает на его будущую роль как сетевой боевой системы, легко интегрирующейся с беспилотными аппаратами.

Это позволит самолёту обрабатывать и передавать информацию в реальном времени на поле боя, повышая ситуационную осведомлённость и эффективность боевых действий.

Стелс и аэродинамика

Истребитель обладает передовыми стелс-возможностями, включая уменьшенную ЭПР (эффективную площадь рассеивания) и снижение заметности в ИК-диапазоне. Дизайн кабины пилота минимизирует отражения, что является общей особенностью самолётов 6-го поколения.

Конструкция включает в себя канарды, которые вызывают споры по поводу их потенциального влияния на скрытность. Хотя они улучшают манёвренность, они могут повысить заметность на радарах, что ставит вопрос о компромиссе в конструкции.

Полезная нагрузка и вооружение

Конструкция самолёта максимально увеличивает внутреннее пространство для современных боеприпасов, что позволяет предположить, что он может нести широкий спектр оружия класса «воздух-земля». По сообщениям, «Белый император» имеет расширенные внутренние отсеки, способные нести более крупные и тяжёлые боеприпасы по сравнению с истребителем J-20, что позволяет ему выполнять многоцелевые задачи (воздух-воздух и воздух-земля), оставаясь незамеченным. Китайский истребитель 5-го поколения J-20

Акцент на более тяжёлой полезной нагрузке предполагает возможность адаптации к нанесению точных ударов, что свидетельствует о нацеленности на универсальность.

Гибкость и универсальность

Что касается эксплуатационной гибкости, то модульная конструкция истребителя призвана упростить техническое обслуживание, обеспечивая его боеготовность при быстром развертывании.

Шасси истребителя рассчитано на эксплуатацию на неровных взлётно-посадочных полосах, что необычно для стелс-самолётов, традиционно требующих специальной инфраструктуры. Эта особенность повышает гибкость его использования в различных условиях.

Авионика и системы

Усовершенствования авионики истребителя, вероятно, включают в себя системы с искусственным интеллектом для захвата целей и различных оповещений. Эти функции призваны упростить работу и снизить нагрузку на пилота, что является отличительной чертой самолётов шестого поколения. Улучшения направлены на защиту пилота от инфракрасных систем наведения и повышение операционной эффективности.

Экспериментальные функции

Заявление о возможности эксплуатации истребителя в космосе говорит о том, что китайские инженеры сумели решить сложные технические задачи, включая создание двигательных установок, способных переходить от атмосферного к космическому полёту, а также разработали надёжные системы жизнеобеспечения.

Однако США заявили, что история проблем Китая с передовыми реактивными двигателями (например, используемыми в J-20) ставит под сомнение его способность достичь этих амбициозных проектных целей в ближайшее время.