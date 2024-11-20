Новая индийская гиперзвуковая ракета может и не станет "гейм-ченджером", но определённо вызовет волну беспокойства в Тихоокеанском регионе

Индия заявила об испытании гиперзвуковой ракеты, проведённом в выходные, однако аналитики зарубежного издания Breaking Defense заявили, что скорее всего эта система ещё далека от того, чтобы стать "настоящим переломным моментом в игре".

На самом деле о тестируемом образце известно немного, включая название нового оружия. Министр обороны Раджната Сингха заявил, что «исторический» запуск прошёл 16 ноября.

На фотографии видно, что испытание проводилось с передвижной пусковой установки. Ракета имеет дальность полёта более 1500 км, сообщается в заявлении правительства.

Данные, полученные в результате телеметрии, подтвердили успешность проведённых во время полёта манёвров, а "результат на земле" позволил сделать вывод о высокой точности тестируемого образца.

Так как подробностей пока немного, сложно сказать чем новинка отличается от систем, которые уже стоят на вооружении Индии. Отличительной чертой нынешнего поколения оружия, условно объединённого в группу «гиперзвуковых», является способность боевых блоков маневрировать в полёте для обхода систем противоракетной обороны противника.

Том Карако, эксперт по противоракетной обороне из США, также сомневается в способностях новой ракеты к обходу систем ПРО. «Является ли эта ракета переломной (game-changer) или нет, можно спорить, но она явно продолжает тенденцию разработки гиперзвуковых маневрирующих ракет».

Анкит Панда, старший научный сотрудник Стэнтонской программы по ядерной политике Фонда Карнеги, говорит, что это оружие не похоже на "перелом" ситуации и скорее является «эволюционным шагом».

В Тихоокеанском регионе, где дальний удар является жизненно важным инструментом для любой страны, рассчитывающей вести войну на больших водных пространствах, соблазн обладания гиперзвуковым оружием легко понять. Соединенные Штаты, Китай, Россия и Северная Корея в последние годы заявляли о наращивании номенклатуры гиперзвукового вооружения.

«С политической точки зрения Индия старается войти в число узкого круга государств, овладевших гиперзвуковыми технологиями. Мы уже видели это в ходе испытания противоспутникового оружия прямого наведения в 2019 году, и подобная динамика может лежать в основе стремления к разработке гиперзвукового оружия», - заявил Панда.