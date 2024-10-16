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AnLesha
Появились подробности операции, в ходе которой Су-57 сбил прототип тяжёлого БПЛА С-70 «Охотник»
Что это было: ошибка или крайняя необходимость

Появились подробности необычной операции, в результате которой самолёт пятого поколения Су-57 российских ВКС сбил российский же дрон С-70 «Охотник».

Сообщается, что сбитый дрон был одним из ранних прототипов, то есть не имел тех функций и технических новшеств, которыми обладают последние версии. Однако, он нёс на себе вооружение, что косвенно указывает на то, что БПЛА применялся для ударов по украинским позициям. Эту же версию подтверждает то, что беспилотник действовал вблизи ЛБС в районе Константиновки в Донецкой области. Этот участок считается одним из наиболее укреплённых районов ВСУ, что также делает целесообразным использование тяжёлого беспилотника для нанесения ударов.

Зарубежные СМИ отмечают, что дрон мог использоваться для проведения боевых испытаний и проверки стелс-возможностей, то есть был тестовым экземпляром, но не обязательно старым.

По одной из версий, причиной «дружественного огня» является совсем не ошибка опознавания своего БПЛА, напротив – он был сбит лётчиком Су-57 целенаправленно.Су-57 и БПЛА С-70 "Охотник" во время тестового полёта

Хронология событий

Сообщается, что во время проведения боевой операции связь с «Охотником» прервалась и контроль был потерян. Причины рассматриваются разные: от радиоэлектронных помех со стороны ВСУ или союзников до технической ошибки. В результате БПЛА полетел в сторону территории ВСУ, что создало риск последующего его перехвата и исследования украинскими или западными специалистами. А уж страны альянса заинтересованы в изучении российских секретных разработок даже больше, чем ВСУ.

Последствия

Потеря одного из прототипов С-70, как ожидается, не сильно скажется на ходе программы по разработке «Охотников». Если модель действительно старая и не обладает всем «фичами» новых версий, то переживать и правда не о чем. Стоимость его заметно меньше, чем у некоторых самолётов даже 4го поколения, так что и для бюджета удар не будет серьёзным.С-70 на взлётно-посадочной полосе

В экономическом плане охотник выглядит даже лучше Су-57: обладая аналогичной огневой мощью, дальностью действия и стелс-технологиями, стоит «птичка» вдвое меньше. К тому же не нужно затрачивать 5 лет и дополнительные миллионы рублей на подготовку лётчика.

Хоть стоимость БПЛА относительно невелика, уничтожить его было критически важной задачей. В случае захвата и изучения дрона украинскими специалистами, это могло бы поставить крест на всей программе «Охотников» или, по крайней мере, заметно снизить их боевую эффективность.

Как показывает история, изучение современных военных технологий противоборствующей стороны может значительно повлиять на развитие всего военно-промышленного комплекса страны. Показательный случай произошёл в 2011 году, когда Иран смог посадить американский дрон RQ-170 практически невредимым, а после тщательного изучения, развил собственное производство БПЛА, опередив соседей на две головы.

#су-57 #с-70 охотник #с-70 сбили
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