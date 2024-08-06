Сообщается, что Россия разработала новый вид дронов-камикадзе. Стала известна их главная задача: сбить украинский беспилотник.

Атаки украинских дронов на российские подразделения в текущем конфликте становятся всё большей проблемой для ВС РФ. Множество таких «мелких уколов», по-видимому, побудили Россию разработать новый беспилотник для борьбы с дронами противника.

«Воган-9СП» предназначен для перехвата и уничтожения небольших украинских дронов. Отечественный дрон-перехватчик был представлен на выставке беспилотных летательных аппаратов в Санкт-Петербурге, сообщает российское информационное агентство ТАСС. "Воган-9СП"

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Мини-дрон имеет встроенную боевую часть, приводится в движение четырьмя пропеллерами и может развивать скорость до 200 км/ч (разработчики обещают повысить скорость до 250 км/ч в модернизированной версии). Дрон должен ориентироваться в пространстве используя комбинированную систему наведения из радара и оптики. При обнаружении внешним радаром вражеского дрона «Воган-9СП» взлетает в воздух под углом 45 градусов с помощью наземной пусковой установки и летит к цели.

С одной стороны, обнаружение целей может осуществляться с помощью наземной станции, которая передает координаты на беспилотник, но дрон способен и самостоятельно обнаруживать цели с помощью встроенной электронно-оптической системы. Как именно работает эта система, подробно не объяснено. Представленный дрон выполнен в голубой раскраске.

Добравшись до пункта назначения, дрон должен взорваться в полуавтоматическом режиме. Поскольку передается еще и видеосигнал, то подорвать дрон с помощью пульта дистанционного управления также возможно. Малоразмерный дрон ВСУ

Когда эти дроны будут использоваться на поле боя - точно не известно. Во всяком случае, сейчас они проходят испытания.

Против украинских мини-беспилотников обычная противовоздушная оборона практически бессильна. Кроме того, ракеты «земля-воздух» чрезвычайно дороги и доступны лишь в ограниченном объеме. Поэтому мощные системы ПВО в основном используются против тяжеловооруженных самолётов, крылатых или баллистических ракет. Когда дело касается FPV-дронов, Россия часто делает ставку на импровизированную круговую оборону, состоящую из комплексов РЭБ, "мангалов" и помповых ружей.