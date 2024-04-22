Украинский FPV-дрон заснял один из редчайших советских танков в зоне СВО. Сообщается, что до сих пор существует не более пяти танков «Ладога».

Раритетный танк "Ладога" замечен на полях СВО

Россия уже отправила в Украину ряд раритетных танков. Помимо модернизированных моделей, в зоне СВО используется и особо редкая военная техника. Это уже не первый случай применения редких и, честно сказать, морально устаревших систем для решения несвойственных им задач. Одним из таких примеров было применение огромной четырёхтонной противокорабельной ракеты П-35, используемой для атаки наземных объектов, о котором мы писали ранее.

В конце марта была замечена машина, которая поражает даже военных экспертов: «Ладога». Сообщается, что существует не более пяти таких танков, построенных для перевозки высокопоставленных персон и даже членов правительства.

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Какова задача «Ладоги» на Украине, пока неизвестно. Однако маловероятно, что он предназначен именно для перевозки высокопоставленных чиновников. Эксперты подозревают, что его использовали не по назначению, а в качестве командного пункта или для перевозки важных материалов через опасные районы.

Танк "Ладога", запечатлённый украинским FPV-дроном



Кадр с раритетным танком был опубликован на информационных ресурсах противоборствующей стороны. Видео демонстрирует попытку атаки машины с помощью FPV-дрона. Учитывая высокую защищённость танка, вряд ли "птичка" нанесла ему сколь-либо значимые повреждения.

Всесторонняя защита важных членов правительства

Потребность в тяжелобронированной машине для перевозки высокопоставленных персон возникла ещё в конце 1970-х годов. Новый танк должен был базироваться на существующей платформе и иметь максимально возможную совместимость с компонентами серийного производства. Он должен быть не только тяжёлобронированным, но и защищать пассажиров от радиации, биологических и химических угроз.

Стоит упомянуть, что бронемашина "Ладога" активно использовалась в зоне Чернобыльской АЭС для ликвидации последствий аварии 1986 года и проведения радиационной разведки. В общем машина "наездила" по Чернобыльской зоне отчуждения порядка 5000 километров.

В качестве платформы был выбран основной боевой танк Т-80. В качестве двигателя использовалась газовая турбина ГТД-1250. «Ладога» развивает мощность 1250 л.с. и перемещается на шасси Т-80У, поступившем на вооружение в 1976 году.

Наиболее очевидным изменением в «Ладоге» было отсутствие башни и вооружения. Танк можно сравнить с M577 армии США. Командный пункт на базе M577

Вместо входа через люк в крыше башни, как на Т-80, с левой стороны имеется дверь, а также раскладная лестница. Кабина рассчитана на размещение 4 человек. Она разделена на две части. Одна зона предназначена для водителя и предположительно радиста или сотрудника спецслужб. Есть инструменты для вождения днём и ночью.

Вторая зона предназначена для высокопоставленных персон. Интерьер, включая кожаные кресла и небольшие столики для работы, больше напоминает бизнес-класс пассажирского самолёта 80-х, чем танк. Для пассажиров предусмотрены отдельные средства связи. Танк "Ладога"

По слухам, в 1980-е годы «Ладогу» могли использовать и как командный пункт для управления ядерными ударами. Но подтверждения этому нет. Для внутренней связи в танке используется система с наушниками и микрофоном.

Камера для обзора на 360 градусов

Идея системы кругового обзора опередила своё время. Как минимум на одной «Ладоге» для этой цели установлена камера на мачте. Мачту можно вращать. Это даёт возможность видеть происходящее вокруг танка через экраны машины. "Ладога" изнутри

Это конструкторское решение предназначено для обеспечения комплексной защиты. Танк имеет «антинейтронное покрытие» для защиты от радиоактивного излучения. Люк можно герметично закрыть. Воздух поступает внутрь либо через систему фильтров, либо через собственный воздушный резервуар, установленный снаружи. Это решение предназначено для обеспечения того, чтобы никакие биологические и химические угрозы не могли угрожать пассажирам.

Также снаружи имеется дополнительная газовая турбина мощностью 18 кВт. Она позволяет подавать питание на системы даже тогда, когда «Ладога» стоит на стоянке и выключен основной двигатель.

Вертолёты вместо танков

Времена меняются, техника развивается, некоторые задумки уходят в прошлое. Теперь, вместо танков, Россия в настоящее время использует специальные вертолёты для доставки высокопоставленных лиц в безопасное место. Например, есть Ми-35МС, созданный на базе ударного вертолёта Ми-24. Ми-35МС может использоваться в качестве летающего командного пункта. В России вертолёты используются для перевозки высокопоставленных военных, например, министра обороны. Ми-35МС