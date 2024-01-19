Украина сообщает о первом применении Россией противокорабельной ракеты П-35

Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщают о том, что российские вооружённые силы впервые за всю историю применили для удара тяжёлую 4-тонную противокорабельную ракету П-35. Кроме того, ВСУ даже представили фото в доказательство.

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Применение противокорабельной ракеты П-35, принятой на вооружение в СССР в 1966 году, выглядит как минимум необычно. Несмотря на довольно большой "возраст", ракета способна программироваться под самые разнообразные траектории полёта, что делает её непростой целью для ПВО противника.

Длина ракеты составляет практически 10 метров, а стартовая масса - более четырёх тонн (из которых около 1000 кг - масса боевой части). Ракета способна лететь на скорости до 1250 км/ч и преодолевать до 350 км. В качестве боевой части ракеты может применяться фугасно-кумулятивная либо ядерная.

Согласно открытым данным точность ракеты оставляет желать лучшего и имеет круговое вероятное отклонение (КВО) около 0,5-1 км.

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Неизвестно по какой цели была запущена (если была) данная ракета и была ли она как-то модернизирована.