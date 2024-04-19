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AnLesha
"Раздавать хэдшоты не получится" - разработчик игры "Лучшие в аду" показал геймплей со стрельбой
Геймдизайнер компьютерной игры про ЧВК "Вагнер" показал геймплей нового проекта

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Не прошло и месяца с момента выхода первого трейлера игры по мотивам частной военной компании "Вагнер" и фильма "Лучшие в аду", а в сети появилось уже второе видео. В новом видео геймдизайнер игры "Лучшие в аду" с позывным "Спящий" поблагодарил сообщество за большую активность и обратную связь касаемо нового проекта.

Разработчик отметил, что "раздавать хэдшоты направо и налево не получится и чаще всего придётся работать на подавление". В связи с этим команда постаралась сделать звук и физику попаданий по различным материалам и поверхностям наиболее реалистичными, чтобы даже стрельба "в молоко" не надоедала, а пользователи могли получить наибольший эффект погружения.

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Помимо демонстрации стрельбы "Спящий" отметил множество негативных отзывов под первым трейлером о том, что графика в трейлере слишком красивая, и в игре такого не будет, мол это всё "пре-рендер и развод". Однако, в демонстрации геймплея используется видеокарта RTX 3060, которая справляется с настройками графики, в чём можно убедиться посмотрев видео в ТГ-канале "Оркестр Вагнера" @orchestra_w.

#лучшие в аду компьютерная игра #чвк вагнер игра
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Nvidia&Intel Hater
16:29
почти уверен
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
OgoGoLog
16:27
Страны Г7 будут нещадно скупать наши ресурсы у посредников, чтобы нам становилось нестерпимо грустно, т.к. РФ не может продать с такой же накруткой энергоресурсы для Г7 напрямую. xD xD xD
GALAX анонсировала низкопрофильную видеокарту GeForce RTX 4060
Red Flag
16:27
сущность внутри не дают покоя?
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Red Flag
16:25
Ну тогда наш топовый район где ТН матрица смещается в город читу а гена наш работает электриком, и уже холостой, акк то по случаю не совсем фейковый
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:24
Ну пока поживу.какое финансирование .какие боты -ты реально укорок.смешно прям.я просто ради развлекухи тебя оскорбляю ибо ты чмо и пидар.И забанят -заведу новый ник и с него буду тебя пидаром и чмыре...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
owzod
16:19
Ах) автору респект. А оно так и есть на самом деле. И оно продолжается , уже как 22 года), а воз и ныне там.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
VRoman
16:18
Уже хочу!
Процессоры AMD Strix Halo получат ядра Zen5 и графику RDNA3.5
Nvidia&Intel Hater
16:17
Правда.а не покуй ли ?) .тут сток твинков клуба голубчиков .что уже фиг поймешь )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:15
19 уже )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
16:14
я тебе говорил давай на полную ботоферму запускать,пусть за нас по нику минуса ставит генке -презервативу бот )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
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