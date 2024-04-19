Геймдизайнер компьютерной игры про ЧВК "Вагнер" показал геймплей нового проекта

Не прошло и месяца с момента выхода первого трейлера игры по мотивам частной военной компании "Вагнер" и фильма "Лучшие в аду", а в сети появилось уже второе видео. В новом видео геймдизайнер игры "Лучшие в аду" с позывным "Спящий" поблагодарил сообщество за большую активность и обратную связь касаемо нового проекта.

Разработчик отметил, что "раздавать хэдшоты направо и налево не получится и чаще всего придётся работать на подавление". В связи с этим команда постаралась сделать звук и физику попаданий по различным материалам и поверхностям наиболее реалистичными, чтобы даже стрельба "в молоко" не надоедала, а пользователи могли получить наибольший эффект погружения.

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Помимо демонстрации стрельбы "Спящий" отметил множество негативных отзывов под первым трейлером о том, что графика в трейлере слишком красивая, и в игре такого не будет, мол это всё "пре-рендер и развод". Однако, в демонстрации геймплея используется видеокарта RTX 3060, которая справляется с настройками графики, в чём можно убедиться посмотрев видео в ТГ-канале "Оркестр Вагнера" @orchestra_w.