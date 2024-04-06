Новейшая мобильная платформа Qualcomm Snapdragon X Elite протестирована в игре Control с "низкими" настройками качества графики

Qualcomm ранее заявляла, что её Snapdragon X Elite может запускать большинство игр, но не стала подробно останавливаться на качестве изображения и частоте кадров. Недавно мы сообщали, что SoC может поддерживать стабильные 30 кадров в секунду при запуске Baldur's Gate 3 на низких настройках. Это впечатляющий результат, учитывая, что игра запускалась в разрешении 1080p, а Snapdragon X Elite оснащён лишь встроенным GPU.

Теперь стало известно, что чип может запустить Control, экшен-игру 2019 года, от студии Remedy, с частотой чуть менее 40 кадров в секунду, но опять же на низких настройках. Имейте в виду, что игра может "поставить на колени" большинство мощных GPU при более высоких разрешениях и с трассировкой лучей. Поэтому то, что Snapdragon X Elite справляется с этой задачей, означает, что у пользователей есть определенная свобода в выборе того, во что на нём поиграть.

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Сразу стоит оговорится, что заявленная производительность обеспечивается в "не боевых сценах", так как бои в Control могут стать относительно тяжёлой нагрузкой на GPU из-за взрывов и физических эффектов, которые требуют большей вычислительной мощности.

Тестирование, проведённое Tom's Hardware, продемонстрировало возможности Snapdragon X Elite, и хотя было проведено множество тестов, мы решили сосредоточиться на игровом аспекте. Не стоит забывать, что Apple улучшили чипы M3, M3 Pro и M3 Max для запуска графически требовательных игр, а также поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей, так что Qualcomm исключительно хорошо справилась со Snapdragon X Elite.

Как уже говорилось выше, Control - непростая игра, даже на специализированных графических процессорах среднего уровня. Ранее мы уже сообщали, что при максимальных настройках графики даже RTX 2080 Ti с трудом справляется с этой задачей. Неизвестно, тестировалась ли игра на Snapdragon X Elite с включенным апскейлером, и, честно говоря, было бы лучше, если бы мы увидели возможности чипсета при запуске Control в интенсивных боевых сценариях.

Тем не менее, первая волна ноутбуков на базе Snapdragon X Elite появится в конце этого года, так что мы ещё не скоро увидим, на что действительно способна эта SoC.