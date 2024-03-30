Судя по утёкшим фотографиям чехлов для iPhone 16, базовая модель получит вертикальное расположение камер (очень похожее на таковое в iPhone X)

Apple анонсирует линейку iPhone 16 в сентябре этого года, а сторонние производители чехлов уже начали разрабатывать дизайн для грядущих устройств. Обычно производители аксессуаров начинают выпускать продукцию до релиза, чтобы сэкономить время и обойти конкурентов на старте продаж.

В сети появились фото чехлов для iPhone 16, которые могут рассказать некоторые подробности о дизайне устройства. Чехлы для iPhone 16 указывают на вертикальное расположение камеры для стандартных моделей, но дизайн, как обычно, не является абсолютно новым.

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Похоже, компания возвращает iPhone X-подобный внешний вид. Хотя есть несколько ключевых отличий, общий дизайн довольно похож на iPhone X , и это поднимает вопрос о том, не исчерпала ли компания идеи для своих предстоящих устройств. Вертикальное расположение камер в iPhone 16 может способствовать появлению в новых устройствах таких функций, как поддержка пространственного видео. На изображениях (автор Сонни Диксон) видно, что в корпусе iPhone 16 есть вырезы, которые отражают вертикальное расположение камер. По сравнению с iPhone X сами камеры стали больше, так как размеры сенсоров увеличились за последние несколько лет. iPhone XВ iPhone 16 широкоугольный и ультраширокоугольный сенсоры будут располагаться внутри "плато" в форме таблетки. Микрофон будет располагаться рядом с камерами, а вот вспышка, судя по всему, будет находиться за пределами блока камер. В настоящее время iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют диагональное расположение камер, которое Apple представила в iPhone 13 и iPhone 13 mini.



Помимо вертикального расположения камер, iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат ряд дополнительных изменений, которые расширят функциональность устройств и сделают их более удобными в использовании. Например, ранее мы уже слышали, что компания планирует внедрить кнопку Action на всех четырёх моделях iPhone 16, аналогично моделям iPhone 15 Pro. Кроме того, в прошлых утечках также сообщалось, что Apple планирует ввести новую кнопку Capture.