Магистраль Дон-Сочи сократит время в пути в 4 раза и даст мощный импульс развитию всего региона.

В Краснодарском крае на обходе Адлера начались работы по подготовке местности к строительству новой скоростной автомагистрали М4 Дон-Сочи, которая, как сообщается, может заслужить титул самого сложного в мире проекта подобного рода. Новая трасса призвана сократить время в пути в четыре раза. Помимо временнОй выгоды, магистраль даст мощный импульс развитию всего региона.

Проект предполагает строительство двух тоннелей общей протяжённостью около 13 км, которые войдут в состав новой скоростной автомагистрали М4 Дон-Сочи. О необходимости её строительства говорили давно, и вот, после решения на высшем уровне, стартовали подготовительные работы. Трасса уменьшит время в пути от М4 Дон до главного курорта Краснодарского края в четыре раза - до полутора часов. Магистраль будет четырёхполосной, практически без светофоров и с максимальной допустимой скоростью 100 км/ч.

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Поскольку работы предстоит вести в непростых условиях горной местности с сильно пересечённым рельефом, то можно говорить о том, что это самый сложный в мире проект подобного рода и масштаба. В работе будут задействованы уникальные тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметром более 12 м каждый. Также уже завершается и в этом году будет введена в эксплуатацию новая скоростная четырёхполосная магистраль от Краснодара до Крымского моста, что сократит время в пути с пяти до двух часов.