Новая "умная" бомба ФАБ-3000 сочетает в себе мощную боеголовку весом 1400 кг и современные системы наведения для более эффективного поражения противника

Старая бомба с новыми "мозгами" - Россия модернизировала советскую трёхтонную ФАБ-3000

Россия начала серийное производство трёхтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "Министру обороны РФ Сергею Шойгу доложено, что на предприятии в несколько раз увеличено производство авиабомб ФАБ-500, в два раза - ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано серийное производство ФАБ-3000", - говорится в сообщении ведомства. Также расширена номенклатура выпускаемых артиллерийских боеприпасов, отметили в МО РФ. Всего с прошлого года производство современных артиллерийских и авиационных боеприпасов на заводе увеличилось в пять раз.

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Обновлённая ФАБ-3000 представляет собой смену парадигмы в технологии производства авиационных бомб и использует передовые решения для повышения точности, летальности и живучести бомбы. Её потенциальное применение в различных сценариях, от контртеррористических операций до стратегического сдерживания, подчеркивает её универсальность и эффективность как современной системы оружия. Благодаря использованию современных систем наведения, повышенной мощности и малозаметности ФАБ-3000 позволяет вооружённым силам достигать стратегических целей с беспрецедентной точностью и эффективностью. Бомба может применяться с высоты до 16 километров, а её максимальная скорость полёта достигает 1200 километров в час.

Российские военные заводы начали производство ФАБ-3000 - трёхтонной фугасной авиабомбы с массой взрывчатого вещества 1 400 кг в феврале 2024 года. В четверг министр обороны Сергей Шойгу провёл внезапную инспекцию оборонных предприятий в Нижегородской области, посетив предприятие, производящее оружие - от артиллерийских и танковых боеприпасов до многотонных авиабомб. Директор предприятия сообщил министру, что гособоронзаказ выполняется в полном объеме.