Десант ВСУ, летевший на Ми-24, как сообщается, должен был высадиться в Белгородской области

Источник: телеграм-канал ПоддубныйВоенкор Поддубный в своём телеграм-канале сообщил, что подразделения Армии России при помощи ПЗРК сбили украинский вертолёт Ми-24. Сообщается, что на борту находился десант в количестве до 20 человек. Вертолёт был уничтожен в районе села Лукашовка (Украина).

По заявлению военкора, ожидалось, что украинский десант планировал высадиться в Козинках Белгородской области для захвата населённого пункта и "пиар-акции" ВСУ. На видео, снятом с беспилотника и опубликованном в ТГ-канале, виден горящий остов вертолёта Ми-24. Сообщается, что ударный вертолёт был сбит бойцами 138-й отдельной мотострелковой бригады.

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Ми-24

Ми-24 - советский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. В армейских кругах прозван «Крокодилом». Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. На 2021 год этот вертолёт являлся вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после AH-64 Apache.