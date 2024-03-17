В отличие от первоначальной информации, похоже, что ТОС-3 "Дракон" всё же получит гусеничное шасси

Омский завод транспортного машиностроения, выпускающий тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А Солнцепёк и ТОС-2 "Тосочка" подал заявку на получение патента на ТОС-3 "Дракон". Предположительно "огнедыщащий" станет эволюцией предыдущих систем.

Глядя на силуэт новинки можно предположить, что ТОС-3 получит гусеничное шасси от боевых танков Т-72 или Т-90. Есть версии, что в качестве базы даже будет использоваться шасси танка Т-80 с газотурбинным двигателем.

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Не исключается, что "Дракон" получит от "Тосочки" пусковой механизм, примечательный своей автоматизированной системой загрузки боеприпасов. Изменения коснуться и боезапаса машины - вместо 18 реактивных снарядов как у ТОС-2 в пакете будет всего 15. Вряд ли стоит считать это сильным недостатком без знания подробных ТТХ снарядов, так как для новой системы боеприпасы разрабатываются также новые.

Для того, чтобы понять насколько грозное оружие тяжёлые огнемётные системы, пример применения ТОС-1А "Солнцепёк" в спецоперации продемонстрирован на видео ниже.

Дальность является одной из главных проблем огнемётных систем. ТОС-3 "Дракон" получит новые термобарические снаряды ТБС М3 с дальностью поражения до 15 км (предыдущие версии снарядов имели дальность применения до 10 км), что позволит системе работать без входа в зону поражения ПТРК противника. Площадь поражения одним пакетом поистине впечатляет - до 40 000 квадратных метров (для примера: такую же площадь имеет квадрат со стороной 200 метров).

С высокой вероятностью "Дракон" получит улучшенную динамическую защиту и может стать легче. Если масса "Солнцепёка" с пакетом из 24 реактивных снарядов достигает 46 тонн, то масса ТОС-3 ожидается на уровне 40-42 тонн. Напомним, что многочисленные военные эксперты считают российские ТОСы самым страшным неядерным оружием массового поражения. Кроме того, примечателен тот факт, что Россия остаётся единственной в мире страной, производящей подобный вид вооружения.