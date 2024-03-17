Компания MSI выпустила свою аниме-версию видеокарты RTX 4070 SUPER - Gaming X Slim MLG 12 ГБ. Толщина меньше, аниме-девочек больше.

RTX 4070 SUPER Gaming X Slim MLG. Источник: wccftech



Каждый производитель предлагает множество уникальных видеокарт, а в последнее время, в связи с растущей популярностью жанра аниме, мы видим, что компании начали использовать аниме-тематику. Это привело к тому, что производители стали создавать новые причудливые дизайны, и MSI также присоединяется к этой группе со своими предложениями. Компания уже предлагает линейку EVANGELION, в которую входит огромный выбор комплектующих, но в ней не хватает видеокарты. У компании была серия Hololive, но с появлением серии MLG она начала создавать VGA-карты, вдохновлённые аниме. Источник: wccftech

Рекомендованная цена стандартных GeForce RTX 4070 SUPER такая же, как и у графического процессора без приставки SUPER. Если посмотреть на спецификации GPU 4070 SUPER, то можно сделать вывод, что RTX 4070 достаточно SUPER, чтобы стать королём ценового диапазона $599. Однако, ценник такой пока лишь на бумаге. В настоящий момент линейка "суперов" обходится в среднем на 15% дороже, особенно в России. GeForce RTX 4070 SUPER Gaming X SLIM MLG от MSI стоит 649 долларов США, что на 50 долларов больше MSRP и предлагает нереференсный дизайн с нотками аниме. Источник: wccftech

реклама

Что касается внешнего вида, то графические процессоры MSI серии MLG имеют тот же легендарный дизайн охлаждения Gaming X в новой версии Slim, которая имеет более тонкую 2-слотовую конструкцию с теми же возможностями, которые "должны обеспечить температуру ниже 60C при исключительном уровне шума". Красно-чёрная тема также напоминает о культовой линейке MSI Gaming, которую компания выпускала несколько лет назад, что придаёт серии MLG собственную индивидуальность.