Долгострой игровой индустрии - Star Citizen, собравший на Kickstarter более 670 миллионов долларов выйдет из альфы уже в этом году

Да, это случилось - Крис Робертс, человек, стоящий за уникальным игровым феноменом под названием Star Citizen, упомянул версию 1.0 в своём последнем посте в блоге.

Он сделал это несколько раз, завершив своё выступление словами о том, что коммерческий запуск Star Citizen "мерцает на горизонте". По словам Робертса, это произойдет, когда игра будет достаточно отполирована и будет иметь достаточно контента, чтобы её уже нельзя было считать альфой или ранним доступом.

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По сообщениям, Cloud Imperium Games в последнее время потратила много времени на то, чтобы добраться до версии 1.0. Робертс поделился с сообществом несколькими словами нового старшего игрового директора Рича Тайрера:

"В этой новой роли я буду помогать продвигать Star Citizen на следующий этап разработки, который в конечном итоге завершится выходом из раннего доступа и выпуском версии 1.0. Для этого мы с Крисом разработали дорожную карту, в которой расписаны все необходимые нам функции и контент, а также, что не менее важно, те, которые появятся уже после полного релиза.

С каждым последующим выпуском мы намерены приближаться к этой цели, поэтому каждый квартал вас ожидают крупные обновления с многочисленными изменениями в системах, которые мы давно не трогали, таких как экономика и т.д., а также целый набор улучшений таких вещей, как инвентарь, миссии и т. д. Кроме того вы увидите совершенно новые функции и море контента. Дорожная карта Star Citizen до версии 1.0 будет опубликована позднее в этом году".

Напомним, что Cloud Imperium Games собрала 2,13 миллиона долларов в ноябре 2012 года на Kickstarter. Однако это было лишь началом бесконечной краудфандинговой кампании Star Citizen, которая с тех пор достигла потрясающей цифры в 671,35 миллиона долларов, согласно официальному сайту.

Несмотря на то, что долгий срок разработки оттолкнул некоторых геймеров, у игры по-прежнему много преданных поклонников, особенно сейчас, когда темп работы над игрой, похоже, набирает обороты. Следующая альфа-версия, 3.23, должна добавить несколько улучшений в бои от первого лица.