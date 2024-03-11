150 килотонн и 100 м/с - на что способен ВА-111 "Шквал"

Легендарная советская торпеда ВА-111 "Шквал" произвела революцию в подводной гонке вооружений, развив беспрецедентную скорость в 200 узлов (370 км/ч) благодаря ракетному двигателю и использованию явления кавитации (или суперкавитации). Буквально испаряя воду на своём пути, "Шквал" создаёт полость с газом перед собой, что позволяет ему быстро перемещаться под водой за счёт намного меньшего лобового сопротивления.

Во время холодной войны СССР должен был чем-то ответить на растущие возможности американского флота. Таким ответом стало создание подводного флота, который мог скрытно перемещаться и наносить быстрые удары в самых неожиданных местах. Конечно, американцы о таких планах знали, а потому, в случае третьей мировой, собирались нанести поражение Советскому Союзу, отслеживая и уничтожая его подводные лодки, которые способны нести баллистические ракеты. Но чтобы уничтожить подводную лодку нужно подобраться к ней довольно близко, чтобы пустить торпеду, при этом необходимо либо остаться незамеченным, либо сделать это очень быстро, чтобы не попасть под ответный удар.

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Внутренняя компоновка ВА-111 "Шквал"

Одним из самых инновационных проектов подводного вооружения СССР была кавитирующая торпеда ВА-111 "Шквал". Из-за повышенной секретности проекта, информация о нём стала появляться только спустя десятилетия, и до окончания холодной войны о нём знал только узкий круг разработчиков и военно-политическое руководство страны.

Завеса тайны "Шквала" стала приоткрываться только к середине 1990-х годов. Торпеда, оснащённая ракетным двигателем, могла развивать недостижимую ранее скорость в 200 узлов (370 км/ч). Но как советские инженеры справились с законами физики и совершили прорыв в скорости, когда большинство подводных снарядов редко двигались быстрее 50 узлов?

Гидрореактивный двигатель и суперкавитация Образование воздушного кармана вокруг торпеды

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Как правило для движения в торпедах применяются гребные винты или насосно-компрессорные установки. В "Шквале" же от этой идеи отказались и поставили туда ракетный двигатель. Уже этого было достаточно, чтобы существенно повысить скорость торпеды, но при движении в воде возникают серьёзные проблемы, вызванные лобовым сопротивлением жидкости. Что же делать для его снижения?

Решение казалось удивительно тривиальным и очевидным: раз торпеда не может двигаться в воде, её [воду] следует чем-то заменить или убрать. Но куда деть воду с пути объекта, находящегося посреди океана?

Конструкторам "Шквала" удалось справиться и с этим вызовом за счёт вывода из носовой части горячих газов ракетного двигателя, которые бы, во-первых сами по себе создавали бы газовый карман, а во-вторых, превращали воду перед торпедой в пар за счёт высокой температуры. При движении торпеды вода у головной части будет нагреваться и испаряться. Проходя через газ, торпеда испытывает гораздо меньшее лобовое сопротивление, что позволяет ей "лететь" со скоростью до 370 км/ч. Данное явление имело название суперкавитация.

Торпеда ВА-111 "Шквал" с носовым кавитатором

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Сложность поддержания процесса суперкавитации состоит в том, что нужно удерживать торпеду в газовом пузыре. Это существенно затрудняет манёвры, так как при изменении курса движения некоторая часть торпеды выходит за пределы кавитационной области, что влечёт за собой гидроудар за счёт столкновения с жидкостью на скорости 370 километров в час. Из-за ограничения манёвренных возможностей, первые версии "Шквала", практически не имели системы наведения, и атаки должны были быть довольно прямолинейными, буквально. Однако, торпеду планировалось оснастить ядерной боевой частью, а это несколько нивелировало слабую точность и практически нулевую манёвренность. Торпеда "Шквал". Инфографика

Изначально "Шквал" задумывался как оружие для быстрой атаки подлодок НАТО, доставляющее ядерный заряд к цели на невиданных ранее скоростях. Торпеда имеет стандартный диаметр 533 миллиметра и несёт боеголовку весом 210 килограммов (150 килотонн в тротиловом эквиваленте для ядерной версии). Максимальная дальность стрельбы составляет скромные по современным меркам 7 километров (13 км у обновлённой версии).

Носовой кавитатор торпеды ВА-111 "Шквал" с изменяемым углом кавитации

Недостатки торпеды

Производство "Шквала" началось в 1978 году, и в том же году он поступил на вооружение. Но как и у любого вооружения, у него есть недостатки. Например, ракетный двигатель и кавитационный пузырь издают много шума. Любая подводная лодка, выпустившая кавитирующую торпеду, быстро будет обнаружена радарами противника. Однако такое быстрое оружие может уничтожить врага ещё до того, как он успеет воспользоваться полученной информацией.

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Подводная ракета «Шквал-Э» (вид сзади)

Другим недостатком подобной системы является ограниченность средств для её наведения. Из-за сильного шума, производимого торпедой, встроенные гидролокационные системы наведения будут просто глушиться. Первые версии торпеды были практически неуправляемы, они просто двигались по прямой и через заданное время подрывались. В результате доработок механизм наведения поменялся, сначала торпеда применяет суперкавитацию для рывка, а затем, замедляясь, осуществляет поиск цели.

Перспективы суперкавитирующей торпеды

Американцы, узнав о инновационных торпедах СССР также начали работу над подобным проектом, но судя по всему, не пришли к приемлемому результату. Сейчас же ВМС США сосредоточены на модернизации легендарной торпеды Mark 48, которая будет использоваться в обозримом будущем. Американская программа создания кавитирующей торпеды не достигла финала ещё и потому, что требования ВМС намного превосходили возможности советского "Шквала" и предполагали способности к маневрированию, идентификации целей и автоматическому наведению. Американская торпеда Mark 48

Помимо торпед для своих войск, российская промышленность также производила экспортный вариант "Шквал-Э". На данный момент достоверно неизвестно, имеются ли суперкавитирующие торпеды на вооружении других стран, однако Иран утверждает, что у него есть подобная система. Предполагается, что она представляет собой видоизменённую версию "Шквала".

В 2004 году Германия продемонстрировала изделие Barracuda, экспериментальную торпеду, способную развивать скорость до 194 узлов. "Барракуду" предполагалось применять с подводных лодок и надводных кораблей, а испытательные модели могли двигаться не только по прямым, но и кривым траекториям. Однако программа, по всей видимости, так и не была воплощена в массовое оружие.

Шквал - это оружие, меняющее парадигму подводной войны. Снаряд, способный двигаться под водой со скоростью 370 км/ч - очень заманчивая возможность для нанесения быстрых смертоносных ударов по подводному флоту противника, вот только есть ли у таких торпед будущее или они останутся на страницах истории как очередной интересный проект...