Новая кнопка Capture расширит функциональность работы с камерой

Не так давно, в моделях iPhone 15 Pro компания Apple заменила привычный переключатель режимов Ring/Silent на новую кнопку Action, добавив тем самым новые функции для пользователей. Однако утечки говорят о том, что компания может добавить ещё одну кнопку в свои флагманские модели.

Источник 91Mobiles утверждает, что сенсорная кнопка с названием Capture (захватить/запечатлеть) будет находится на правой стороне нового айфона, под кнопкой питания. Рендеры также демонстрируют более крупную кнопку Action, чем на прошлых моделях.

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Скорее всего, с помощью кнопки Capture можно будет управлять уровнем зума и фокусировкой, а также спуском затвора для фото и видео. Таким образом, данная кнопка возьмёт на себя опции по работе с камерой. Ожидается, что камера iPhone 16 Pro унаследует модуль LiDAR от предшественницы. Кроме того, iPhone 16 Pro, скорее всего, будет оснащён телекамерой, аналогичной iPhone 15 Pro Max.

Запуск серии iPhone 16 намечен на вторую половину 2024 года, возможно, с более емкими аккумуляторами в некоторых моделях. Это будет второй год с тех пор, как Apple заменила дизайн на вырез для камеры в форме таблетки. Однако мечты о полноэкранном iPhone все еще могут показаться надуманными.

Многие источники намекают, что модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь самые большие размеры экрана в истории, 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Для сравнения, нынешние флагманы, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, имеют 6,1-дюймовый и 6,7-дюймовый экраны.

В то время как Apple, как ожидается, продемонстрирует свои возможности ИИ разработки в конце этого года, аналитик Минг-Чи Куо сказал в опросе, что производитель iPhone будет обновлять микрофон аппаратных средств, а также улучшать Siri опыт на iPhone 16 серии.