Дрон XQ-58 Valkyrie морской пехоты США завершил вторые лётные испытания

Стелс-беспилотник XQ-58A Valkyrie, прямой конкурент российского С-70 "Охотник", Корпуса морской пехоты США завершил своё второе лётное испытание. В настоящее время США проверяют беспилотник на целый ряд возможных вариантов использования, включая платформу для ведения радиоэлектронной борьбы, средства наблюдения и разведки, а также в качестве ведомого для пилотируемых истребителей.

Лётные испытания состоялись 23 февраля и проводились с базы ВВС Эглин во Флориде. Испытания, проведённые в прошлом месяце, стали вторыми из "шести запланированных".

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Конструкция XQ-58 обладает рядом интересных качеств. Его базовая конфигурация имеет общую длину 10 метров, размах крыльев 9 метров, максимальную дальность полёта около 4500 километров и максимальный стартовый вес 3000 кг (включая до 300 кг во внутреннем отсеке для полезной нагрузки и/или ещё 300 кг под крыльями). Его дозвуковая крейсерская скорость составляет 0,72 Маха, а максимальная скорость может достигать 0,85 Маха.

В совокупности испытания позволят "оценить эффективность автономной электронной поддержки экипажных платформ, таких как F-35B Lightning II, и потенциал платформ с искусственным интеллектом для усиления воздушных боевых возможностей", - заявляет Корпус морской пехоты США. Предполагается, что XQ-58A станет многофункциональным помощником для морской пехоты США, начиная от поддержки РЭБ и заканчивая нанесением смертоносных ударов.