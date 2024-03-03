По информации зарубежных источников, Apple может представить 13- и 15-дюймовый MacBook Air, 11- и 12,9-дюймовый iPad Pro с OLED-панелями и чипом M3

Компания App, по сообщениям, готовится сделать анонс новых продуктов на следующей неделе. В отчёте говорится, что компания сообщила розничным магазинам, что они "будут проводить обновление". Судя по всему, технологический гигант может анонсировать новую линейку iPad Pro OLED, а также обновлённые модели MacBook Air с 3-нм SoC M3.

По информации издания Supercharged, Apple готовится к анонсированию новых продуктов. Какие именно продукты будут представлены на предстоящей неделе, издание не сообщило, но отметило, что в торговых точках будут произведены изменения внутреннего оформления, а также размещены маркетинговые баннеры для новых устройств.

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Некоторые представители СМИ запланировали брифинги с Apple, которые могут включать в себя получение новых продуктов для обзора. Изменения в розничных магазинах Apple произойдут в четверг, 7 марта, а брифинги для СМИ, как сообщается, будут разосланы гораздо раньше. Хотя мы не знаем, что именно будет представлено в ближайшие дни, ранние сообщения указывали на 13- и 15-дюймовый MacBook Air, 11- и 12,9-дюймовый iPad Pro с новыми OLED-панелями и, конечно же, чипсетом M3.

Впрочем, ходили отрывочные слухи, что вместо M3 Apple может использовать M4 в новых моделях iPad Pro. Кроме того, учитывая, что никаких других заметных обновлений в новом оборудовании не будет, маловероятно, что Apple проведет отдельное мероприятие по запуску семейства iPad Pro и MacBook Air. Как и в предыдущих случаях, мы можем увидеть пресс-релизы лишь на сайте Apple.